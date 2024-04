Jóvenes y altamente cualificados: el centro de ciberseguridad de Renfe en Monforte cumple un año

El Centro de Competencias Digitales (CCD) de Monforte de Lemos, especializado en operaciones de ciberseguridad ferroviaria y gestionado por LogiRail, filial de Renfe, ha cumplido su primer año de funcionamiento con una plantilla de trabajadores formada por once personas, el 90% jóvenes de esa misma localidad lucense, además de generar otros 25 empleos indirectos en el municipio.

Los primeros integrantes de la plantilla fueron elegidos hace más de un año en un proceso inicial de selección. Desde entonces, el equipo ha ido creciendo y ha permitido a personas con perfiles tecnológicos cualificados desarrollar su trayectoria profesional y proyecto de vida en la localidad monfortina.





Buen ambiente y formación de calidad

María Lajusticia, de 23 años y natural del municipio monfortino, forma parte de la plantilla del CCD. "Lo que más valoro ahora, además del ambiente de los compañeros, es la calidad de la formación, que es realmente buena. Es especializada, con muchos vídeos, charlas sobre incidencias reales, todo muy documentado", comenta.

Andrés Reinaldo, nacido en Caracas, vio en el centro una oportunidad laboral y se incorporó a la plantilla el pasado mes de septiembre. A pesar del importante cambio que supuso para él vivir tan lejos de su casa y su familia, ha iniciado una nueva vida en Monforte.

"En cuatro meses ya he recibido dos formaciones importantes y eso es una oportunidad que no es habitual. Estamos agradecidos por la oportunidad. Esto es muy tranquilo, todo está cerca, con mucha naturaleza, se come estupendo, la calidad de la gente es excepcional. Está siendo todo muy bonito", afirmó.





Referente de empleo joven y local

El director del centro, Carlos Anta, opina que se ha convertido "en un referente en la generación de empleo joven y local”, donde prima “la constante formación y actualización de todo el equipo gracias a la formación específica que se imparte en el propio centro".

Para Anta, "la ciberseguridad demanda hoy en día muchísimos profesionales y considera fundamental su aproximación a la educación". Además, cree que "es interesante que cada vez más mujeres se interesen por el mundo ciber".

"La ciberseguridad te tiene que gustar y, si no la conoces, en el momento de conocerla, te engancha", apunta.

40 profesionales altamente capacitados

De forma progresiva, el centro continuará creciendo hasta contar, en 2025, con una plantilla de 35 a 40 profesionales altamente capacitados, explica la empresa en un comunicado.

Sus promotres aspiran a que, en un futuro, el Centro de Operaciones de Seguridad sea la base para la creación y desarrollo de un Cluster Empresarial de Ciberseguridad aplicada al sector ferroviario.

La compañía ha invertido casi un millón de euros en poner en marcha este centro, que se une a los ya creados en otras localidades.

Renfe, a través de su filial LogiRail, cuenta con otros centros de competencias digitales en activo repartidos por varias localidades con amplia historia ferroviaria, como Linares, Teruel, Alcázar de San Juan, Miranda de Ebro y Mérida.