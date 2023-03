José Manuel Leal: “la sentencia no calma el dolor que llevo dentro”

José Manuel Leal, el padre de Desirée, la niña de siete años asesinada por su madre en mayo de 2019, opina que la sentencia que condena a Ana Sandamil a prisión permanente revisable es “un paso más”, pero está “seguro casi al 100% de que no será el último”.

“ Veo esta sentencia como algo positivo, pero todo esto no me calma el dolor que llevo dentro ”, dijo Leal, porque “tristemente esto no hace que deje de seguir pensando en mi niña. Es muy duro pensar que no va a volver”.

Además, considera que la lucha en los tribunales va a continuar, porque contra la sentencia de la Audiencia Provincial de Lugo cabe recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y después “recurso de casación ante el Supremo”.

SEGURO CASI AL 100%

“Esto seguro casi al 100% de que esta sentencia todavía no es el final”, añadió.

En ese sentido, dijo que “hasta que exista una sentencia firme”, sin posibilidad de recurso, ve la condena a prisión permanente revisable como “un paso más”.