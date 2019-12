La Federación de Caza se querellará contra el vecino de Chantada que disparó a su perra

La Real Federación Española de Caza ha expresado “su mayor repulsa ante el inexplicable acto de agresión contra una perra por parte de su dueño en la zona de Chantada (Lugo)”, además de anunciar su intención de presentar una querella contra “este sujeto”, cuyos actos “no tienen cabida en ningún grupo y mucho menos en la cinegética”.

Mediante un comunicado, la Federación de Caza recuerda que “los perros son siempre los mejores compañeros en el desarrollo” de la propia “actividad” cinegética y “en la vida cotidiana”.

Por ello anuncia que “ la Real Federación Española de Caza va a presentar una querella por maltrato animal contra el individuo que apalea y arrastra un perro en Chantada (Lugo)”, unos hechos que también “están siendo estudiados en detalle por los abogados de la Federación Gallega de Caza y la Real Federación Española de Caza para la posible presentación de un cargo particular y la aplicación de la ley correspondiente”.

“Si realmente ese individuo tiene licencia de caza, vamos poner en marcha a todo nuestro Gabinete Jurídico para que no vuelva a practicar la actividad cinegética en su vida”, ha indicado el presidente de la RFEC, Ignacio Valle López-Dóriga.

Además, precisa que desde la Federación Española ya se les ha propuesto a las comunidades autónomas que cada vez que un “cazador” sea identificado en un vídeo con un comportamiento semejante, “se le quite la licencia de caza de por vida”, así como la tarjeta federativa.

Por otro lado, desde la RFEC se ha remitido un burofax exigiendo una rectificación a distintos medios de comunicación que “están aprovechando actos como este para criminalizar a los cazadores, cuando el individuo no está practicando la actividad cinegética, no va vestido de caza ni es un perro de caza, y su condición de tener o no licencia de caza o una escopeta no es inherente a una persona que tenga intención de maltratar a un animal”.

“Esta inexplicable agresión no tiene cabida dentro de ningún grupo. No entendemos como distintos medios contribuyen a generar odio contra nuestro colectivo, cuando somos los primeros que condenamos este tipo de actos y cuando el acusado no está practicando en ningún momento la actividad cinegética”, ha insistido el presidente federativo.

En la misma línea, ha lamentando que los animalistas “aprovechen, como siempre, este despreciable comportamiento para criminalizar a todo el colectivo cinegético”.