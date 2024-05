La familia que perdió su vivienda en un incendio 'okupa' una casa en Rábade

Los miembros de la familia que el pasado 2 de mayo perdieron su domicilio como consecuencia de un incendio que se produjo en un edificio en pleno centro de la localidad lucense de Rábade han 'okupado' una vivienda próxima al colegio de la localidad.

En las últimas horas, la propia matriarca de la familia había dicho, en declaraciones a Cope Lugo, que su intención era meterse “en una casa de okupas” si las autoridades no eran capaces de “arreglar” su situación, porque no encontraron a nadie que les quisiese alquilar una vivienda.

Según ha confirmado la propia alcaldesa de la localidad, Remedios González, en las últimas horas los dos matrimonios que residían en el edificio arrasado por el incendio y los seis menores a su cargo 'okuparon' una vivienda de un vecino de la localidad de Rábade que falleció recientemente “sin descendencia directa”.

Se trata de una vivienda que es propiedad de “varios herederos”, precisó la regidora local, por lo que el litigio por recuperar la vivienda se presenta largo.

LA GENTE SE VOLCÓ CON ELLOS

Tras el suceso, en el que por fortuna no hubo que lamentar daños personales, tanto el Concello de Rábade como los propios vecinos del municipio, a través del ANPA del CEIP Otero Pedrayo, se volcaron para tratar de ayudar a la familia que "lo perdió todo" a causa del voraz incendio que arrasó su casa.

Ahora, tras la 'okupación' de esta vivienda, “no sabemos muy bien qué podemos hacer”, dijo la alcaldesa, porque ya no pueden acogerse “al Bono Social de la Xunta” o a otro tipo de ayudas.

“Seguimos buscando una solución”, pero ahora ya no sabemos muy bien “cómo podemos ayudarles”.

La alcaldesa afirmó que, tras la tragedia, el gobierno local y los servicios sociales municipales se pusieron en marcha de inmediato para buscar una solución lo antes posible.

"Teniendo tantos miembros en la familia, muchos niños, tratamos de actuar con la mayor celeridad. No es fácil encontrar un lugar adecuado para tanta gente, con tantos niños", dijo González, quien también expicó que "temporalmente, fueron realojados en unos hoteles próximos".

EL DETONANTE

A pesar de esa solución temporal, la familia afectada asegura que se quedó sin alojamiento desde la noche del viernes al sábado, al estar prácticamente al completo los establecimientos hoteleros del entorno de la ciudad de Lugo, a causa de un fin de semana repleto de eventos deportivos y festivos.

Esa situación, precipitó los acontecimientos . "Yo el viernes estuve durmiendo en el coche y después me vine con una hija para A Coruña", lamentó Flor Suárez.

"Estoy desde el día 2 sin casa y no me solucionan nada; los de Rábade tiran por Lugo, y los de Lugo, como que no... Nos cierran las puertas", señaló la matriarca, quien se siente discriminada por las autoridades: "Porque somos como somos... Si son payos, tienen la solución dos semanas antes".