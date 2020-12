La Diputación de Lugo trabaja en más de 100 carreteras provinciales para evitar la acumulación de nieve

La Diputación de Lugo mantiene desplegado desde las 7:30 horas de este martes un dispositivo compuesto por 96 operarios y 48 equipos para garantizar la seguridad y atender las incidencias durante el temporal de nieve y acumulación de hielo producido en las últimas horas a causa de la borrasca Bella.

El dispostivo invernal trabaja en más de 100 carreteras que discurren por 19 municipios de las comarcas de A Montaña, A Mariña, A Terra Chá, Ribeira Sacra y Sarria.

En estas vías se transita con dificultad por las intensas nevadas de las últimas horas, que llegaron a provocar espesores de entre 15 y 30 centímetros, además de placas de hielo.

Las carreteras afectadas discurren por los ayuntamientos de A Fonsagrada, Baleira, Becerreá, Cervantes, Folgoso do Courel, Navia de Suarna, Negueira de Muñiz, As Nogais, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Quiroga, Ribas de Sil, O Incio, Samos, Triacastela, Muras, Vilalba, Ourol y Taboada.

El dispositivo de seguridad movilizado por la Diputación está formado por 96 operarios, 20 máquinas quitanieves con sal, 16 pickups con sal y cuña quitanieves y 12 vehículos todoterreno de apoyo.

Asimismo, los 12 silos de sal de la Diputación disponen de 35 toneladas cada uno para conseguir deshacer las placas de hielo que hay en el firme y favorecer así la seguridad de los usuarios de las vías.