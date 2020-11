El comité clínico revisará hoy la situación de Chantada y podría aplicar nuevas restricciones

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha avanzado que el comité clínico que asesora al Gobierno gallego contra la covid-19 analizará en su reunión hoy, de forma específica, la situación de Chantada (Lugo).

Núñez Feijóo ha indicado que el martes ya se analizó la situación de ese municipio por el aumento de la incidencia de la epidemia en los últimos días y su alcalde fue “preavisado” de un posible endurecimiento de las restricciones.

"No puedo adelantar si finalmente se hará porque el comité no se ha reunido y no dispongo de información actualizada pero mañana evaluación será específica allí y se puede dar la posibilidad del cierre de la hostelería en esos lugares", dijo ayer Núñez Feijóo tras la reunión del Consello da Xunta de Galicia.