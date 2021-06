El comité de Alcoa se queja por no tener fecha todavía para la reunión con la ministra de Industria

El comité de empresa de Alcoa San Cibrao se ha quejado este jueves del hecho de que el Gobierno de España todavía no haya fijado fecha para la reunión de la representación de los trabajadores con la ministra de Industria, Reyes Maroto, para hablar de la postura de la SEPI en el proceso de venta de la fábrica de aluminio primario.

“No tenemos de momento contestación del Gobierno”, dijo Zan, quien también aclaró que “Alcoa sigue revisando” su situación y “está estudiando cómo afecta el nuevo planteamiento del Ministerio” a la operación, dado que inicialmente se planteó una venta a la SEPI para que la sociedad pública se la traspasase posteriormente a un comprador industrial.

José Antonio Zan insistió en que los trabajadores quieren tener “la garantía” de la participación de la SEPI en la operación, porque de lo contrario “¿quién elige al comprador?”, se preguntaba.

Desde su punto de vista, la participación de la sociedad pública es necesaria para asegurar que este proceso termina con “una salida industrial”, que garantice la continuidad de la fábrica y evite una situación como la que se produjo en A Coruña y Avilés.

La reunión se producirá "en breve"

Por su parte, el delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, confirmaba esta semana en Lugo que la ministra de Industria, Reyes Maroto, recibirá “en breve” a los miembros del comité de empresa de Alcoa San Cibrao, pero también recordó que la situación actual es “responsabilidad directa de la empresa” y, por lo tanto”, deberían poner el “foco” sobre ella.

Los trabajadores, dijo Miñones, siempre fueron “recibidos”, o por el secretario de Industria o por la ministra. “Volveremos a hablar con ellos, pero que no olviden que el foco no está en la SEPI si no en Alcoa”.

“Tenemos la ventaja de saber lo que pasó en A Coruña. La sentencia de la Audiencia Nacional es un claro aviso para Alcoa. La empresa sabe que esa no puede ser la solución para San Cibrao”, dijo el delegado.

Además, precisó que “la SEPI está ayudando y pivotando el proceso de venta”.