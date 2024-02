Rueda: “No hay otro proyecto en España como el de Altri”

El candidato del Partido Popular a la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, aseguró este miércoles en Lugo que “no hay otro proyecto en España”, entre aquellos que aspiran a conseguir financiación de los fondos europeos Next Generation, “como el de Altri”, que pretende crear una fábrica de fibras textiles en el municipio de Palas de Rei.

En un desayuno informativo con empresarios de la provincia de Lugo, dijo que los representantes de la multinacional lusa, con los que mantuvo varias reuniones, le parecen “gente seria” y dispuesta a hacer “una inversión enorme”.

Por ello, dijo que es “inadmisible” que una parte de la financiación necesaria, “esencial” para ejecutar ese proyecto, siga metida “en el fondo del cajón de un ministerio”.

A su juicio, lo que está sucediendo con los fondos europeos es que el Gobierno central planteó “una convocatoria a la vieja usanza”, sin las estructuras adecuadas para llevar a delante los proyectos que requieren de esa financiación, mientras que el “95%” del dinero gestionado por la Xunta ya está “en fase de ejecución”.

“Tenemos estructuras y tenemos gente”, dijo Rueda, algo que no sucede con los “fondos industriales que siguen en manos del Estado”.

“No hay derecho. Ya no sé con cuántos ministros he hablado”, añadió el candidato del PP, quien en todo caso afirmó que “hay que seguir empujando entre todos”, porque la iniciativa de Altri “es el mascarón de proa” de un gran proyecto industrial.

“TOTALITARISMO IDEOLÓGICO”

Rueda también alertó del “totalitarismo ideológico” que puede paralizar el desarrollo del sector eólico en la Comunidad Autónoma.

Ese “totalitarismo ideológico que dice que no se puede autorizar ni un parque eólico más en Galicia”, dijo Rueda, sin pararse a pensar que “lo que se hace aquí, se hará en otro lugar”, donde seguramente estarán encantados de recibir esos proyectos.

Recordó que “lo que no se puede hacer, no se hace”, y así lo ha demostrado en los últimos años la Xunta de Galicia. “Hay cosas que, desde el punto de vista medioambiental no se pueden hacer, pero hay otros proyectos que sí. Si no se hacen aquí, se harán en otros lugares”.

Desde su punto de vista, alguno de sus rivales políticos insiste en el “eslogan: eólicos sí, pero no así”. Sin embargo, “nunca dicen cómo”.

El Partido Popular, sin embargo, es partidario de “aprovechar las oportunidades”, pero “cumpliendo la normativa estrictamente”.

“CERTEZAS”

Por su parte, la presidenta provincial del Partido Popular de Lugo y cabeza de lista por esta provincia, afirmó que “ un buen gobierno es aquel que aporta certezas ”, en el trancurso de un encuentro con empresarios lucenses, en el que participó el candiato a la presidencia de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, a quien calificó como “un líder indiscutible” que cuenta con su “total y absoluta confianza”.