¿Quieres conocer los secretos de una casa romana? Sin duda, tienes que venir a Lugo

Una visita guiada al uso tiene un tiempo limitado. La persona que nos lleva nos va enseñando los aspectos más destacados y las piezas más valiosas, no solo desde el punto de vista crematístico, del lugar que estamos conociendo. Son sus explicaciones las que nos van mostrando el camino y moldeando al mismo tiempo nuestra visión sobre el monumento o la obra de arte que nos va enseñando. Al final, el conocimiento adquirido depende de su pericia, de la atención que prestemos a sus explicaciones y de la propia capacidad de observación de cada uno. Es la fórmula más habitual de acercarnos al patrimonio histórico.

Sin embargo, la dirección de la Domus do Mitreo, el museo universitario que custodia los restos de una antigua casa señorial romana -a los pies de la propia Muralla de Lugo, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco-, ha querido dar un paso más. Una vuelta de tuerca a la forma de mostrar a los visitantes un yacimiento arqueológico de gran valor.

Para ello, desarrollará todos los sábados del mes de julio, bajo el título 'Os Segredos da Domus', una visita un tanto diferente. Los enigmas que encierra esa antigua casa romana, que tiene incluso un templo dedicado a la diosa Mitra, serán el hilo conductor de la misma.

La directora del museo, Dolores Dopico, explica que “esa visita guiada” será precedida “por la formulación de una serie de enigmas”, preguntas dirigidas al público en general, porque no se “necesita ser un especialista en la antigua Roma” para poder responder a esas cuestiones. Además, han sido pensadas para la participación de “público de todas las edades”.

Posteriormente, durante el recorrido por la Domus,con las explicaciones de las personas que se ocupan de las visitas guiadas, podrán encontrar las respuestas a esas preguntas iniciales. “Es una forma de invitar a loas visitantes a reflexionar”, de forma especial “sobre aspectos de la Domus que son menos conocidos”.

Los participantes recibirán una puntuación por su participación. Al final, los que consigan más puntos se llevarán como premio “un recuerdo de la Domus” y entradas gratis para visitar el Museo.

La participación en 'Os Segredos da Domus' es gratuita.

Esta actividad empieza mañana, sábado 6 de julio, a las 11:30 horas, y tiene una duración aproximada de 35 minutos. La siguientes sesiones se desarrollarán en el mismo horario, los días 13, 20 y 27 de julio.

LA DOMUS DO MITREO

La Domus do Mitreo es un museo gestionado por la Universidade de Santiago de Compostela que conserva, musealizados in situ -en la conocida como Casa do Saber-, los restos de una antigua casa romana, ubicada en la Praza de Pío XII, al pie mismo de la Muralla de la ciudad -la única de origen romano en el mundo que conserva íntegro su perímetro-, con la particularidad de que entre sus estancias figura un templo dedicado a la diosa Mitra.

“Somos un museo tres en uno. Primero, porque aquellos visitantes que bajen los siete metros hasta el fondo del yacimiento podrán ver la dimensión real del lienzo de la Muralla. Estamos acostumbrados a ver la Muralla desde fuera y esta visión sorprende incluso a los especialistas”, dijo Dolores Dopico.

Recordó que son “siete metros más abajo” de la parte de la Muralla que se ve desde la calle, más “los dos o dos metros y medio de la propia base” del monumento, que no puede verse. Por lo tanto, en el museo “nos damos cuenta de su dimensión. Es el único lugar donde puede verse en su totalidad”, apostilló.

“En segundo lugar tenemos una domus, una casa romana muy bien conservada”, dijo Dolores Dopico, con una altura de muros en los pisos de abajo “similar a las domus halladas en Pompeya”. Además, cuenta con una decoración, “con frescos y pavimentos notables”.

“En tercer lugar, está lo que le da nombre y probablemente lo más importante, los restos de un tempo mitraico. Prácticamente no hay evidencias en España de arquitectura de este tipo. El nuestro es el más completo, el que refleja mejor la estructura. Es enormemente valioso desde el punto de vista histórico”, concluyó.