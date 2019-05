Pontón propone en Lugo aplicar “cláusulas de igualdad” en los contratos públicos

Lugo, 15 de mayo.- La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que viajó a Lugo para apoyar la candidatura de Rubén Arroxo a la Alcaldía de la ciudad, anunció que el partido nacionalista propondrá en los ayuntamientos la aplicación de “cláusulas de igualdad en la contratación pública”, precisamente para favorecer que en las empresas que trabajan con las entidades locales no haya “prácticas discriminatorias”.

“Llevamos en nuestro programa una apuesta para que en todos los municipios haya planes de igualdad y por hacer una política transversal que llegue a todas las áreas. Que se sustente sobre la base de que necesitamos construir sociedades más igualitarias”, dijo Pontón.

Dentro de esos planes municipales, Pontón quiso destacar la propuesta del BNG para establecer “cláusulas de igualdad en la contratación pública”.

“Queremos utilizar los recursos que tiene la administración pública para favorecer que en las empresas no haya prácticas discriminatorias y es más, que las políticas de contratación pública contribuyan a fomentar la igualdad”, añadió la portavoz nacional del BNG.

Por ello, insistió en que esas “cláusulas de igualdad” en los contratos públicos son uno de los “compromisos” que lleva el BNG en su programa para las municipales.

La líder del BNG dijo que en estos comicios los gallegos no “van a tener que resignarse a escoger entre el viejo bipartidismo de siempre, que ya sabemos lo que nos propone”, un “PP que no quiere que nadie cambie y un PSOE que se queda en medidas cosméticas”, o el “rupturismo” que no llegó a cumplir expectativas.

“Pueden coger la papeleta del BNG, que representa un cambio transformador capaz de mejorar la vida de las personas”, una “alternativa”que ofrece “un proyecto sólido” y, en el caso de Lugo, “un candidato conoce la ciudad, tiene empuje y capacidad para ser alcalde”.

En ese sentido, aseguró que “hay una corriente de simpatía con el BNG que está creciendo en esta campaña, porque hay mucha gente decepcionada con lo que ha pasado en Lugo en los últimos cuatro años, que quiere que Lugo funcione. El candidato preparado para poner en marcha ese cambio transformador es Rubén Arroxo”.

Por su parte, Rubén Arroxo afirmó que “en la situación actual”, el BNG puede “aspirar a la Alcaldía” el próximo 26 de mayo.

“Queremos poner Lugo a funcionar, tenemos las ideas claras y creemos que ahora es el momento”, zanjó.