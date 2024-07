Paso case definitivo para recuperar o Pazo de Dona Urraca e a súa contorna en Lugo

O Concello de Lugo aprobará na xunta de goberno local que se celebra este mércores o texto do convenio co Instituto Galego de Vivenda e Solo para o desenvolvemento da urbanización e a recuperación do Pazo de Dona Urraca, no barrio da Tinería, en pleno corazón do casco histórico da cidade.

"Trátase dun asunto no que levamos tempo traballando de forma intensa como así constatan os encontros mantidos co IGVS ao longo dos últimos meses. A recuperación deste ámbito, que atesoura unha riqueza patrimonial extraordinaria, foi unha prioridade desde a miña chegada á Alcaldía", dixo a rexedora local, Paula Alvarellos.

"O noso obxectivo é poñer en valor esta zona do centro histórico para completar así a súa rexeneración social e económica e garantir a súa conservación patrimonial, o que dará continuidade ao traballo levado a cabo polo goberno local na Tinería e noutras zonas próximas como o barrio do Carme”, sinalou a alcaldesa.

COMPROMISOS

Os termos do convenio, que non se modifica en relación ao borrador xa acordado entre ambas adminsitracións, contempla como compromisos do organismo dependente da Xunta a redacción e a solicitude dos proxectos das obras de demolición, rehabilitación e nova construción das edificacións que se inclúen no espazo da actuación, así como a urbanización da mesma na súa totalidade. Ademais formulará e executará o proxecto de escavación arqueolóxica, que deberá levarse a cabo como paso previo a calquera outra actuación e que quedará ao diposto das determinacións de Patrimonio.

Pola súa parte, o Concello acadará a titularidade de varias edificacións para que se incorporen ao resto de parcelas da unidade de actuación que xa son titularidade do IGVS, co fin de favorecer un mellor desenvolvemento da zona.

Así mesmo, a administración local comprométese a tramitar os documentos urbanísticos precisos para facer viable a actuación e o proxecto de urbanización así como a tramitar e conceder as licenzas de edificación e axilizar en todo o posible os prazos.

A cambio, o retorno do investimento local e dos dereitos de edificabilidade que lle corresponden ao Concello, por tratarse dunha actuación en solo urbano non consolidado, será a entrega, en baixos comerciais, dunha superficie equivalente ao 10% da edificabilidade de uso residencial que se materialice.