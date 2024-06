La moda romana no es para el frío de Lugo: con mal tiempo, mejor de castrexo

Ha comenzado el Arde Lucus. Todo el mundo está muy pendiente del tiempo. Es fundamental para el desarrollo de una fiesta de recreación histórica que se celebra al aire libre. La previsión para los próximos días habla de una cierta inestabilidad atmosférica, acompañada de cielos parcialmente cubiertos, que incluso pueden dejar precipitaciones intermitentes, y también temperaturas fresquitas , más propias de principios de la primavera que del verano que está a la vuelta de la esquina.

El tiempo influye de forma decisiva en la celebración de esta Fiesta de Interés Turístico Internacional. Lo hace, incluso, a la hora de elegir el vestuario con el que se caracterizan los propios participantes.

Es evidente que los miembros de la veintena de asociaciones de recreación histórica que le dan vida a la fiesta no van a cambiar sus trajes en función de si llueve o hace sol, porque en su caso no tienen esa posibilidad. O son romanos o son castrexos, no hay más.

Diferentes son, en cambio, las posibilidades de aquellos que disfrutan por libre de esta celebración. Familias, grupos de amigos, parejas o fiesteros solitarios. En su caso, pueden mirar hacia el cielo, sacar un mano por la ventana de su casa e incluso comprobar de qué lado sopla viento antes de caracterizarse para salir a pasárselo bien por las calles de Lugo.

Aún con tiempo seco, no es lo mismo llevar las canillas al aire con una ligera brisa del sur que con el reconocido ventarrón del norte. Las pantorrillas a ciertas edades sufren demasiado...

¿De castrexo o de romano?

Las tiendas en las que se venden los trajes para caracterizarse en Arde Lucus reconocen que este año, precisamente por la inestabilidad del tiempo, las ventas han estado bastante paradas. Como es habitual, a pocos días del inicio de la fiesta, básicamente esta última semana, la gente se ha activado y han llegado las habituales prisas de última hora.

El tiempo está influyendo en la elección de ese vestuario. Nos lo contaba Jandro en COPE Lugo. Tiene una tienda en pleno centro del casco histórico de la ciudad, a escasos metros de la Praza Maior. Un negocio que en los últimos días estuvo lleno de gente. Explica que si la previsión del tiempo anuncia precipitaciones y temperaturas más o menos frescas, la gente se decanta más por los trajes de castrexo.

Los trajes para caracterizarse de castrexos son más abrigososRAMUDO



"Están hechos con unas telas más vastas, más gruesas y suelen ir acompañados con capas que imitan a pieles de animales, de modo que abrigan un poco más", explica.

Sin embargo, si se espera tiempo seco y caluroso, con temperaturas más o menos altas para esta época del año, lucenses y visitantes se decantan por la moda romana.

"Las telas son más dóciles, se va menos abrigado" y, por lo tanto, se pasa menos calor.





Empieza la fiesta

El Arde Lucus arrancaba a última hora de este jueves, con la entrada de las tropas imperiales, al mando del general Caio Antistio 'El Viejo' por el puente romano sobre el río Miño. No se lo pusieron fácil los nativos, que se enfrentaron a los invasores a hierro y fuego. Al final, Roma vicit.

Ahora, ha llegado el momento de la pax romana. La hora de confraternizar con el enemigo y de acostumbrarse a su presencia, a sus costumbres y manías. Cada uno vestido como buenamente pueda o quiera.