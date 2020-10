Lugo permite la apertura por las tarde de locales de ocio nocturno y pide “responsabilidad”

El Ayuntamiento de Lugo autoriza la apertura de los locales de ocio nocturno de la ciudad en horario de tarde para que puedan desarrollar “aquella parte de su actividad puramente hostelera, como es la venta de comida y de bebida”, según explicó la propia alcaldesa, Lara Méndez.

Esta decisión del gobierno local coincide con el inicio de la semana de actividades culturales del San Froilán, una programación del Ayuntamiento de Lugo alternativa a la celebración tradicional de las patronales lucenses, que incluye conciertos de 57 bandas locales -en espacios acotados-, así como otros eventos culturales habitualmente ligados a las fiestas -declaradas de Interés Turístico Nacional-.

“Con esta medida buscamos dar respuesta a una demanda que nos ha llegado de forma reiterada por parte de los empresarios de este sector, como ya se está aplicando en otras ciudades españoles”, dijo Méndez, para “paliar las consecuencias económicas de la pandemia y evitar, de esa forma, el cierre de establecimientos y la destrucción de puestos de trabajo vinculados al ocio nocturno, uno de los sectores más afectados por las restricciones”.

Estos establecimientos, al igual que los demás, tendrán que cerrar antes de la 01:00 horas y no podrán admitir a nuevos clientes a partir de las 00:00 horas.

No se permitirá, además, el uso de pistas de baile o espacios similares, ni tampoco la utilización de equipos de reproducción de música “amplificada”.

Por otra parte, para ayudar también al sector hostelero y mantener la tradición gastronómica del San Froilán, el Ayuntamiento de Lugo les permitirá a los locales que los soliciten la colocación durante el mes de octubre de calderos del pulpo en la vía pública.

Se trata de una medida, aseguró el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería y Turismo de Lugo (APEHL), Cheché Real, que “ha sido muy bien acogida”, y no solo por los “locales del centro” de la ciudad, sino también “de los barrios”.

Por su parte, la edil de Cultura y responsable política del programa de San Froilán, Maite Ferreiro, les pide a los vecinos de Lugo que demuestren en estas fechas “el mismo nivel de responsabilidad ante la crisis sanitaria que han demostrado en los últimos meses”.

“Este año el San Froilán no va a ser una fiesta, sino una semana de actividades culturales en la que la seguridad de artistas y de público ha sido el aspecto al que más esfuerzo le ha dedicado el área de Cultura”, precisó.

Aunque no habrá fiesta como tal, Ferreiro recordó que “muchas familias se juntarán” estos días, por lo que pidió que “en esas reuniones, en las que seguramente se juntarán personas que no conviven en la misa casa, no se deje de lado la precaución, dado que seguimos en una situación de emergencia sanitaria”.