Hace menos de una semana que fueron hallados en sus respectivos domicilios de Sarria y Triacastela los cuerpos sin vida de dos hombres, cuyos vecinos dieron el aviso después de varios días sin tener noticias suyas.

Por desgracia, este tipo de sucesos se producen con relativa frecuencia en una provincia tan envejecida como la de Lugo, al igual que incidencias en domicilios en las que viven solas personas de avanzada edad y que obligan a actuar a los servicios de emergencias.

Ángeles Valdés es trabajadora social y junto a su compañera Patricia Fouz, que es educadora, trabaja en un programa conjunto del Concello de Lugo y de la Cruz Vermella, Acompañámoste, para dar asistencia a personas mayores del municipio que viven en soledad no deseada .

Reconoce que el problema de la soledad no deseada se ha visto incrementado a raíz de la pandemia .

Afecta a personas jóvenes también, pero de forma muy especial a las personas mayores, de modo concreto a aquellas que tienen más problemas para mantener una "relación social" con su entorno, normalmente por dificultades de "movilidad" de otro tipo asociadas, precisamente, a la edad.

"En Lugo hay un problema muy importante de soledad". Hay "muchas personas que viven solas", precisó Ángeles Valdés, y no por decisión propia.

"Es una situación que hay que atajar", pero no siempre es fácil, porque "la sociedad actual", con sus condicionantes, "no está preparada" para afrontar esa situación.





"Son personas vulnerables"

En este momento, el programa en el que trabaja Ángeles atiende a medio centenar de personas en Lugo ciudad, pero es consciente de que hay muchas más susceptibles de recibir este tipo de ayuda de acompañamiento.

Sucede que no siempre es fácil llegar a las personas que necesitan ayuda.

"Son personas vulnerables", precisó, que "están solas y, además, por estarlo, se sienten avergonzadas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

"Sienten que ya no valen para nada", que son "una molestia", explica esta trabajadora social.

Se trata de una concepción muy "edadista", que hace referencia a los estereotipos, a los prejuicios y la discriminación hacia las personas asociados a la edad.