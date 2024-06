Lugo acada a Escoba de Platino, máximo galardón na xestión de residuos

A renovación do servizo de recollida de residuos sólidos urbanos, limpeza viaria e xestión do punto limpo impulsada polo Concello de Lugo a través da área de Transición Ecolóxica, que dirixe Miguel Fernández, foi recoñecida coa Escoba de Platino.

A entrega do galardón terá lugar en IFEMA Madrid, dentro do marco de actividades da Feira Internacional TECMA, de urbanismo e medio ambiente.

Este premio sitúa a Lugo entre as cidades máis limpas, con mellores prácticas de reciclaxe e mellor xestión de residuos, seguindo así a referentes nacionais como Vitoria-Gasteiz ou San Sebastián.

O recoñecemento, que concede a Asociación Técnica para a Xestión de Residuos, Aseo Urbano e Medio Ambiente (Ategrus), é a máxima distinción dentro deste prestixioso galardón de ámbito estatal e iberoamericano e distingue a eficacia e o bo traballo na limpeza e recollida de residuos dos municipios, empresas ou entidades, os avances tecnolóxicos e a concienciación social neste terreo.

"Para o Concello de Lugo este recoñecemento supón alcanzar o grao de máxima excelencia, despois da Escoba de Prata de 2008 e a de Ouro de 2016, e é un estímulo extra para seguir optimizando todos os servizos que axudan a mellorar a calidade de vida dos lucenses e as lucenses", destaca o edil de Transición Ecolóxica.

Entre outros aspectos, o xurado de expertos valorou o emprego de vehículos e maquinaria medioambientalmente sostibles, o cambio ao sistema de carga lateral nos contedores, a apertura da oficina de atención ao cidadán ou a implantación do servizo de punto limpo móbil.

Resultados como aval

Para Fernández, "máis aló da dimensión que ten este recoñecemento, o verdadeiramente importante son os resultados logrados desde a implantación do novo servizo".

A nivel cualitativo o edil destaca "a mellora na percepción da calidade do servizo por parte dos veciños e veciñas, que se incrementou en 18 puntos na última enquisa da OCU".

No estudo que a organización de consumidores efectuou sobre o estado da limpeza de 69 cidades españolas, Lugo ascendeu ao posto 25 grazas a estes resultados.

A nivel cuantitativo a cifras avalan a implantación das novas medidas que buscan aumentar o ciclo vital dos residuos.

No ano 2023 recolléronse 1.266 toneladas menos que en 2022 dentro da fracción resto, mentres que as cifras aumentaron un 18% no caso da bolsa amarela e un 39% no papel e cartón.

Neste caso o edil subliña "o crecente compromiso ambiental da poboación que, sumado á instalación da nova infraestrutura, afianza o modelo de concello sustentable no que traballamos desde o goberno local".

Outros dos aspectos destacados por Ategrus, como son a implantación da recollida de téxtil e aceite vexetal, tiveron como resultado a recepción de 184 toneladas de téxtil e 19 de aceite vexetal.





Novos contedores marróns

Neste sentido, o executivo lucense segue impulsando medidas para reducir o consumo de recursos e reintegrar residuos dentro da cadea produtiva.

O último exemplo é a implantación dos contedores marróns, cuxa primeira fase, na que se instalarán 100 contedores na zona sur da cidade e catro compostadores colectivos en espazos estratéxicos de toda a zona urbana, foi presentada a semana pasada.