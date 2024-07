O Concello de Lugo rehabilitará catro pisos para acoller a mulleres maltratadas

O Concello de Lugo aprobou este mércores, en Xunta de Goberno Local, o convenio de colaboración coa Consellería de Política Social para o desenvolvemento e execución do plan "España te protege contra a violencia machista", no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia financiado pola Unión Europea -Next Generation-.

Este convenio permitirá a rehabilitación de catro vivendas tuteladas destinadas a mulleres vítimas de violencia de xénero, cun investimento total de 365.342,50 euros, que será integramente financiado con fondos europeos Next Generation. As actuacións previstas inclúen melloras en accesibilidade, eficiencia enerxética e seguridade das vivendas, co obxectivo de ofrecer un espazo seguro e adecuado para a recuperación das mulleres afectadas.

A concelleira de Muller, Igualdade e Inclusión, Ángeles Novo, subliñou a importancia da colaboración entre as diferentes administracións para loitar contra a violencia de xénero: "É fundamental a cooperación entre todas as institucións para levar a cabo proxectos tan necesarios como este. Só traballando xuntos poderemos proporcionar ás vítimas de violencia machista os recursos e a seguridade que precisan".

O CONCELLO EXECUTARÁ AS OBRAS

Neste sentido, o convenio detalla que o Concello de Lugo será o encargado da execución material das obras de rehabilitación, mentres que a Consellería de Política Social e Igualdade supervisará o cumprimento dos obxectivos establecidos.

As vivendas rehabilitadas estarán equipadas para garantir a máxima accesibilidade e cumprirán cos estándares máis rigorosos en termos de eficiencia enerxética, asegurando así un entorno confortable e sustentable para as súas usuarias, dixo a concelleira.

Ao respecto, Novo engadiu que "as melloras non só incrementan a seguridade e o benestar das mulleres, senón que tamén son un exemplo do compromiso do goberno local coa igualdade e a loita contra a violencia machista. A rehabilitación destas vivendas é un paso crucial para ofrecer ás vítimas un lugar seguro onde comezar unha nova vida. Trátase de inmobles con certa antiguedade sobre os que tíñamos previsto actuar e para os que buscamos esta vía de financiación para axilizar o proceso".