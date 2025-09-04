El CD Lugo incorpora a una joya serbia para su delantera

El CD Lugo ha cerrado la incorporación del joven delantero serbio Ognjen Teofilovic, considerado una de las promesas emergentes del fútbol balcánico. Procedente del Estrella Roja de Belgrado, el ariete firma por cuatro temporadas y se convierte en una apuesta de presente y futuro para el equipo que dirige Yago Iglesias.

fichaje de futuro

Internacional sub-19 con Serbia, Teofilovic ha destacado en las categorías inferiores del Estrella Roja, club con el que incluso llegó a disputar la UEFA Youth League, la máxima competición continental de clubes en categoría juvenil. Su progresión no ha pasado desapercibida y el Lugo se adelanta a otros clubes para cerrar su fichaje.

El técnico lucense tiene claro lo que espera del nuevo fichaje: presencia en el área, juego de espaldas y capacidad para enlazar en campo rival, además de su instinto goleador. Con 1,92 metros de estatura y buena técnica, Teofilovic llega para competir por un puesto con delanteros como Unzueta o Reniero.

Primer mensaje a la afición

Nada más anunciarse su fichaje, el joven serbio quiso tener un gesto con la afición rojiblanca. En un correcto castellano, se dirigió a los seguidores del club: “Hola aficionados, soy Ognjen Teofilovic, nuevo jugador del Lugo. No veo la hora de llegar a la ciudad y conocerlos a todos. ¡Forza Lugo!”