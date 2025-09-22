Análisis magistral de Yago Iglesias tras el CD Lugo - Racing de Ferrol: una victoria que refuerza la fe albivermella

El técnico gallego destacó que, aunque el Racing pudo haber empatado con nueve jugadores, el Lugo, aún en un verdadero proceso de construcción, no estaba acostumbrado a jugar en una situación tan peculiar. "En ese momento, tienes dos opciones: o atacar con todo, o hacerlo con control", señaló Iglesias, subrayando las decisiones tácticas clave durante el partido.

cambio de portero

El cambio de portero, con la entrada de Marc Martínez en lugar de Pedraza, también fue uno de los puntos destacados en su análisis. Iglesias explicó que, en ese momento, "el equipo necesitaba a alguien con experiencia, un jugador que tuviera el 'culo pelao', alguien que pudiera hacer frente a los momentos de máxima presión". Y, según su parecer, Marc Martínez no solo cumplió con esas expectativas, sino que incluso estuvo cerca de darles dos puntos extra con una actuación sobresaliente.

que se hable hoy en el trabajo y en el colegio

Cedida El CD Lugo gana al Racing de Ferrol (2-1)

En cuanto a la afición, Iglesias fue claro: "Es cierto que había más verde que albivermello en las gradas, pero quizá eso nos vino bien. Muchos de los que no estuvieron en el campo y no vivieron la remontada contra el Racing querrán estar allí en el próximo partido contra el Cacereño, y eso será positivo para todos". También destacó la importancia de dejar atrás el pesimismo que había marcado los últimos años del club: "Es crucial que empecemos a tener cero dudas sobre este proyecto, y ojalá el tema de conversación en el trabajo o en el colegio mañana sea la remontada del CD Lugo".

alegría por la propiedad, jugadores, técnicos y afición

Finalmente, Yago Iglesias se mostró muy satisfecho con el resultado y la respuesta del equipo: "Me alegra mucho por la propiedad, la dirección deportiva, el cuerpo técnico, los jugadores y, por supuesto, por la afición. Sabíamos que estábamos cerca de conseguir la victoria, y finalmente la alcanzamos, a pesar de algunos factores en contra. Y, sin duda, cuando se consigue así, sabe mucho mejor".