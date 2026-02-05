Vilalba proyecta rehabilitar las antiguas casas de los maestros para alquiler social

El Concello de Vilalba ha presentado un proyecto para rehabilitar las antiguas casas de los maestros y destinarlas a viviendas de alquiler social. La iniciativa, impulsada por la alcaldesa Marta Rouco, busca dar una nueva vida a seis inmuebles de titularidad municipal que llevan más de una década vacíos y en mal estado.

Un proyecto para seis familias

Las viviendas, situadas en la calle Cuart de de Poblet, se encuentran actualmente en un estado que impide su habitabilidad, ya que carecen de los servicios más básicos. El objetivo es acondicionarlas para que seis familias de Vilalba puedan acceder a "una vivienda digna, a unos precios asequibles", según ha explicado la alcaldesa.

El proyecto depende de una subvención del Instituto Galego de Vivenda e Solo, a la que el Concello ya se presentó sin éxito el año pasado por agotamiento del crédito. Si este año se concede la ayuda, el proceso incluiría la aprobación del proyecto en el pleno, la licitación de las obras y la redacción de un reglamento, con un plazo estimado de aproximadamente un año para ver el proyecto hecho realidad.

Cruce de acusaciones por el polideportivo

La alcaldesa de Vilalba también ha respondido a las críticas del Partido Popular sobre la gestión del polideportivo municipal. El PP acusó al gobierno local de ser responsable de las goteras que obligaron a suspender partidos debido a una supuesta mala ejecución de obras recientes.

Esa obra no se corresponde con la zona donde ahora hubo goteras" Marta Rouco Alcaldesa de Vilalba

Rouco ha desmentido rotundamente estas afirmaciones, aclarando que la zona afectada por las lluvias no coincide con la que fue reparada. "Las obras que se fijaron fueron la parte trasera del pabellón, donde están los vestuarios, y no coinciden con la zona donde ahora hay las goteras", ha señalado la regidora, quien ha lamentado el uso de "mentiras" para criticar la gestión del gobierno.

Según la alcaldesa, los problemas fueron causados por el temporal de las últimas semanas, que levantó unos lucernarios en la cubierta sobre la pista. Ha añadido que la reparación se llevó a cabo "el primer día que no llovió" y se pudo acceder al tejado con condiciones mínimas de seguridad.