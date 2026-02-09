Sermón, cotilleos y quema del Antroido: el rural de Castro de Rei (Lugo) se viste de carnaval

Las parroquias de Goberno, Ansemar y Balmonte, en el municipio lucense de Castro de Rei, se preparan para celebrar una nueva edición de su tradicional Entroido. Promovido por la Asociación Cultural do Val de Francos, este carnaval se ha convertido en una cita clave para los vecinos, recuperando la esencia de las fiestas populares del rural gallego y atrayendo a visitantes de otros municipios.

Sermón, juicio y quema del Entroido

Uno de los momentos más esperados es el Sermón, una satírica crónica anual donde se repasan los acontecimientos más comentados de la zona. Según explica Ana Canto, directiva de la asociación, "el sermón habla de todas las cosas que han acontecido en los pueblos de la zona, exageramos un poco, pero la gente se queda pensando". Los cotilleos locales son los protagonistas, aunque también hay espacio para la política nacional e internacional.

Este año no faltarán anécdotas, como la de un bulo sobre tres embarazos en un barrio que resultaron ser de tres perras. Tras el sermón, la celebración continúa con el juicio y la tradicional quema del Antroido, un acto que incluye un espectáculo pirotécnico.

Homenaje a los recuperadores del Entroido

La edición de este año rinde homenaje a dos figuras clave en la recuperación de esta tradición: José Manuel Carballo y Edelmiro García. "Fueron dos personas muy importantes para el Entroido", destaca Canto. Carballo colaboró en la redacción de la "sentencia" del juicio y en el sermón, mientras que García fue el autor del sermón durante la mayoría de los años. El homenaje también estaba previsto para Visozo, autor del cartel original de 1993, considerado una reliquia, pero su familia no pudo asistir.

Un programa para toda la familia

Las actividades comenzarán a las 16:30 horas con actuaciones de música tradicional a cargo de Os Valuros y Os Cantos da Valura , seguidos de otras agrupaciones musicales. El Sermón y la quema del Antroido tendrán lugar sobre las 18:30 horas. Además, habrá una degustación gratuita de productos de razas autóctonas gallegas y puestos de filloas, hinchables y un toro mecánico para los más pequeños, todo ello amenizado por la orquesta Panamá.

Este carnaval destaca por su carácter participativo, donde los asistentes se disfrazan "de vello, de pescador, de ganadero", en lugar de comprar trajes. La presentación oficial del evento tendrá lugar en el Castro de Viladonga, donde se invita a todos a una chocolatada para ir abriendo boca antes del gran día.