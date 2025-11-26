Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde:"Temos que seguir empuxando para que a Muralla de Lugo teña máis repercusión mundial"
O responsable local reclamou á Xunta de Galicia que acenda a totalidade do alumeado da Muralla xa que "a poucos días de conmemorar o 25 aniversario da súa declaración como Patrimonio da Humanidade, 106 luminarias do adarve permanecen apagadas, a pesares de que moitas persoas fan uso deste espazo durante a noite".
Lugo - Publicado el
1 min lectura10:13 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE LUGO
COPE LUGO
En Directo COPE MÁS LUGO
COPE MÁS LUGO
"Estamos viviendo un fenómeno desconocido hasta ahora, que es que en España tener un trabajo ya no es garantía de evitar la pobreza"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h