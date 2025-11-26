COPE
Rubén Arroxo, primeiro tenente de alcalde:"Temos que seguir empuxando para que a Muralla de Lugo teña máis repercusión mundial"

O responsable local reclamou á Xunta de Galicia que acenda a totalidade do alumeado da Muralla xa que "a poucos días de conmemorar o 25 aniversario da súa declaración como Patrimonio da Humanidade, 106 luminarias do adarve permanecen apagadas, a pesares de que moitas persoas fan uso deste espazo durante a noite".

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura10:13 min escucha

