Rubén Arroxo: "Agora o máis urxente é apagar os lumes pero despóis haberá que facer unha reflexión sobre a ordenación do monte"
O primeiro tenente de alcalde do Concello de Lugo lembrou a movilización simultánea que se celebrará este xoves en varias vilas e cidades de Galicia, entre elas a capital lucense, para protestar pola política forestal da Xunta de Galicia
