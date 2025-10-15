COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

El PP seguirá reclamando a la Diputación de Lugo que cumpla con todos los concellos de la provincia en la gestión del ciclo del agua

José María Fernández, diputado y portavoz del grupo municipal de Trabada, lamenta la falta de apoyo del gobierno provincial hacia los municipios gobernados por el Partido Popular

El diputado del PP José Mª Fernández en una sesión plenaria
00:00
Descargar

El PP seguirá insistiendo en que la Diputación de Lugo cumpla con todos los concellos en la gestión del ciclo del agua

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el - Actualizado

1 min lectura11:18 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

05:00 H | 15 OCT 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking