El PP dice que los presupuestos de Lugo abocan a la ciudad a la quiebra

El grupo municipal del Partido Popular en el Concello de Lugo ha anunciado su rechazo a los presupuestos para 2026, que se debatirán este viernes en el pleno. La portavoz, Elena Candia, califica las cuentas de 132 millones de euros como el reflejo de una gestión que conduce a la ciudad a la quiebra y a la incertidumbre sobre la sostenibilidad de sus servicios públicos.

Un gasto sin control y una deuda disparada

Candia ha alertado de que los presupuestos presentan un desfase de 10 millones de euros entre los gastos generales y los ingresos. “Esto aboca a una quiebra, a una incertidumbre por la sostenibilidad de los servicios públicos”, ha señalado la portavoz. Esta situación, según el PP, obliga al gobierno local a contratar una nueva operación de crédito de casi 8 millones de euros, la tercera de la legislatura.

Esto aboca a una quiebra, a una incertidumbre por la sostenibilidad de los servicios públicos" Elena Candia Portavoz del Grupo Municipal del PP

Con este nuevo préstamo, la deuda viva del Concello se situará por encima de los 40 millones de euros. Candia critica que “todos los euros que van a inversiones vienen condicionados a la contratación del crédito”, lo que deja la capacidad inversora del Concello en cero si no se obtiene la financiación, añadiendo que el ahorro neto también es negativo, con un déficit de 3,5 millones.

La portavoz popular también ha denunciado el derroche en “proyectos que acaban siendo hipotecas”, como los 20.000 euros anuales por el alquiler de una nave para material de la fallida playa fluvial. Asimismo, ha señalado el aumento previsto de 100.000 euros en sanciones, lo que considera un “impuesto encubierto”.

Promesas incumplidas y proyectos olvidados

El PP critica que las cuentas ignoran compromisos importantes. No se incluye ninguna partida para la nueva licitación del bus urbano, a pesar de que el gobierno anunció que no se prorrogaría el contrato. Tampoco hay fondos para la “macrocidade do deporte” ni para cofinanciar el saneamiento y abastecimiento de Esperante Calde, un proyecto que cuenta con financiación comprometida de la Xunta.

El ‘espectáculo bochornoso’ del Sagrado Corazón

Candia ha calificado de “espectáculo bochornoso” y “gravísimo” la gestión del proyecto del centro de salud del Sagrado Corazón. Tras anunciar la expropiación del antiguo colegio, el gobierno local tuvo que retirar la propuesta al darse cuenta de que no disponía de los 950.000 euros apartados para ello. “Dejaron pasar el tiempo y ahora no pueden destinar el dinero a este fin”, lamentó.

Gobernar es algo mucho más serio de lo que ellos están demostrando" Elena Candia Portavoz del Grupo Municipal del PP

La portavoz ha criticado el “desconocimiento y la despreocupación” del alcalde, Miguel Fernández, y su equipo, recordando los vaivenes del proyecto. “Gobernar es algo mucho más serio de lo que ellos están demostrando”, sentenció Candia, exigiendo que alguien asuma responsabilidades.

A pesar del rechazo a los presupuestos, el Partido Popular ha presentado enmiendas para “suplir la carencia absoluta de participación”. Entre sus propuestas destacan la rebaja del IBI en núcleos rurales, una actuación urgente en la red de abastecimiento de Firmín Rivera, ayudas a la rehabilitación de viviendas en la zona norte y la creación de más aparcamientos.