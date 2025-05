Montserrat Valcárcel: "Queremos que se recoñeza a titularidade dos montes en man común como unha titularidade máis e que se poidan beneficiar de axudas públicas"

A deputada do Bloque Nacionalista Galego defenderá unha Proposición Non de Lei (PNL) sobre este asunto para o seu debate na Comisión 7ª do Parlamento de Galicia