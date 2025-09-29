Miguel Areán, do Consello Regulador Castaña de Galicia: "Se non chove as castañas este ano van ser pequeniñas"
Os productores amosan ademáis a súa preocupación pola posible aparición de fungos, "o gran inimigo das últimas campañas", debido ás elevadas temperaturas rexistradas o pasado verán
Lugo
1 min lectura
