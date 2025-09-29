COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

Miguel Areán, do Consello Regulador Castaña de Galicia: "Se non chove as castañas este ano van ser pequeniñas"

Os productores amosan ademáis a súa preocupación pola posible aparición de fungos, "o gran inimigo das últimas campañas", debido ás elevadas temperaturas rexistradas o pasado verán 

Castañas del Bierzo
00:00
Descargar

Miguel Areán, do Consello Regulador Castaña de Galicia: "Se non chove as castañas este ano van ser pequeniñas"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

12:00 H | 29 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking