Maite Ferreiro, edil de Cultura en Lugo: "Non quero pensar que a Xunta e Candia queiran boicotear o San Froilán"

A poucos días de que comecen oficialmente as festas patronais na cidade, non están rematadas as obras que o goberno galego está a executar na Praza de Santa María, un dos puntos nos que se desenvolven diferentes actividades e concertos  durante estos días

Maite Ferreiro
Maite Ferreiro, edil de Cultura en Lugo: "Non quero pensar que a Xunta e Candia queiran boicotear o San Froilán"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

