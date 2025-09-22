COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

José Reigosa, presidente de ASPNAIS: "Conchita Teijeiro foi un referente para min"

A igrexa de San Pedro acolle esta tarde a partir das 18:00 un funeral para despedir a unha figura que foi clave en Lugo no impulso dun dos proxectos máis importantes no ámbito social a favor das persoas con discapacidade intelectual

Conchita Teijeiro
00:00
Descargar

José Reigosa, presidente de ASPNAIS: "Conchita Teijeiro foi un referente para min"

Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

04:00 H | 22 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking