Esteban Girón, director de comunicación de Bring the Noise: "El Caudal Fest es un claro ejemplo del fenómeno del turismo alrededor de los festivales con un impacto económico superior a los 20 millones de euros"
Dani Fernández, Melendi, Love of Lesbian o Carolina Durante forman parte del cartel de la séptima edición de la "gran última fiesta del verano" que se celebra este fin de semana en el entorno del Pazo de Feiras e Congresos
Lugo - Publicado el
1 min lectura
