Elena Candia: "Lugo ten que estar na axenda do ministro Óscar Puente en materia ferroviaria"
A voceira do PP local reclama a recuperación de servizos así como o reforzo dos trenes de cercanías, e insiste en que "si non chega a alta velocidade á futura intermodal, será un proxecto inacabado"
Lugo - Publicado el
1 min lectura
