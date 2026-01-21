El BNG exige a la Xunta que escuche a los mayores de As Gándaras (Lugo) por la polémica reforma de la residencia

El BNG defenderá en el Parlamento de Galicia una serie de iniciativas para reclamar a la Xunta de Galiza "que se reúna y escuche a las personas usuarias de la residencia de As Gándaras", en Lugo. Así lo han anunciado las diputadas Olalla Rodil y Montse Valcárcel, junto a la concejala Maite Ferreiro, en respuesta a la movilización que los residentes mantienen desde hace meses contra el proyecto de reforma del centro.

Desde la formación nacionalista reclaman a la Xunta que "deje de actuar como si en As Gándaras no viviese nadie y solo hubiese que mover muebles". En este sentido, la diputada Olalla Rodil ha afirmado que "las personas mayores en general y las usuarias de residencias en particular no son meras receptoras de servicios y cuidados, son sujetos de derechos", y ha insistido en que su opinión debe ser tenida en cuenta.

Una reforma que atenta contra la intimidad

Las obras previstas por la Xunta supondrán cambios que, según denuncian los usuarios, merman su derecho a la intimidad y la privacidad. La diputada Montse Valcárcel ha explicado que la reforma "atenta contra su intimidad", ya que contempla modificar habitaciones para que sean compartidas por personas que llevaban mucho tiempo con un espacio individual.

El centro, que funciona desde 1981, cuenta con 218 plazas, de las cuales 160 corresponden a habitaciones dobles. El proyecto no prevé construir más habitaciones individuales, sino reorganizar los espacios, "reduciendo el espacio actual y dejando las camas separadas entre sí solo por una mesilla de noche", según ha detallado el BNG.

Un modelo centrado en la humanización

Frente a esta situación, el BNG apuesta por un trato más humanizado en las residencias y por garantizar una vejez digna. "La obligación de la administración es proporcionar esa comodidad y esa facilidad para tener una vida mejor a las personas mayores", ha señalado Valcárcel. Además, la formación defiende la necesidad de ofrecer alternativas a la residencia tradicional y apuesta por un modelo de titularidad y gestión pública.