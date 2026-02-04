La Asociación contra el Cáncer de Lugo reclama una atención "más humana e integral" en el Día Mundial

Este 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer, la Asociación Española Contra el Cáncer de Lugo conmemora la jornada con un acto central que ha cambiado de ubicación debido al mal tiempo. En lugar de celebrarse en la Muralla, tendrá lugar en el vestíbulo del edificio administrativo de la Xunta de Galicia. Así lo ha explicado su presidente, José Manuel Rozas, quien espera que el próximo año puedan volver a su "milenaria muralla patrimonio de la humanidad".

El evento, programado para las 19:00 horas y abierto a todo el público, incluirá la lectura de un manifiesto y la intervención de un paciente, un momento que Rozas califica como "muy emotivo" y que "nos hace ver la realidad del cáncer".

Un reclamo de atención integral

El lema de este año se centra en "reclamar una atención del cáncer más humana e integral". El presidente de la asociación en Lugo subraya que todos los servicios que presta la entidad son gratuitos y no es necesario ser socio para recibirlos. "Cualquier enfermo o cualquier persona que necesite orientación puede dirigirse" a la asociación, afirma Rozas.

Entre las prestaciones más demandadas se encuentran la atención psicológica, la orientación social y una logopeda. Además, la asociación dispone de un teléfono de atención 24 horas (900 100 036) para derivar a los usuarios a las sedes de Lugo, Burela o Monforte.

El valor insustituible del voluntariado

Lo que más destaco, y es más, me gustaría formar parte de él, es el voluntariado" José Manuel Rozas Presidente de la Asociación Contra el Cáncer en la provincia de Lugo

Rozas destaca de forma especial el papel del voluntariado. "Lo que más destaco, y es más, me gustaría formar parte de él, es el voluntariado que acompaña a los enfermos a los centros hospitalarios, y también cuando están recibiendo el tratamiento", explica. Actualmente, la red está formada por unas 350-400 personas, aunque no todas se dedican al acompañamiento hospitalario, ya que para ello se requiere una formación específica.

Cifras en la provincia de Lugo

Durante la entrevista, el presidente ha localizado los datos más recientes, que cifran en 893 el número de beneficiarios en la provincia. Aunque no es un requisito para recibir ayuda, la asociación cuenta con el apoyo de más de 7.000 socios, una cifra que, lamenta Rozas, sigue creciendo "porque cada vez hay más cáncer".