Ameijide: "Ahora no es momento de revanchismo político, ya tocará después exigir responsabilidades"

El portavoz provincial del PP en Lugo analizó en Mediodía COPE la situación de los incendios forestales que afectan en los últimos días a Galicia y al sur de la provincia

ANTONIO AMEIJIDE
Carmen Hermida

Lugo - Publicado el

1 min lectura

