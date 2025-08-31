13:30 | 31 AGOSTO 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO

Cada día, puedes escuchar las notas necrológicas en COPE Más Lugo, a través de nuestras frecuencias locales: Lugo capital y zona centro: 88.9 FM y 1224 OM. Zona de montaña (Becerreá): 96.6 FM. A Terra Chá (Vilalba): 101.2 FM También están disponibles en nuestra página web: www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo

NECROLÓGICAS-31 agosto 2025-:

EL SEÑOR DON ENRIQUE ROMERO VÁZQUEZ (Viudo de Dª Edelmira Iglesias Rodríguez)

Falleció el día 31 de agosto de 2025, confortado con los Santos Sacramentos.

D. E. P.

Sus hijas: Chone y Margarita Azucena Romero Iglesias.

Hijo político: Francisco Javier Alonso Sánchez.

Hermanas: Concepción, María Luisa (+), Pilar, Margarita (+) y Mirela Romero Vázquez.

Hermanos políticos: Julián Merodio (+), Andrés Valeiro (+), Manuel García (+), Benito González, Julia Iglesias y José Fraga.

Sobrinos: Conchita Merodio, Manuel Valeiro, Pilar, Marta, Silvia (+), Katiuska García, Miriam Fernández, Yoli y Ángel Vázquez, Suso, José Mª, Lito, Genoveva, Juan Carlos y Luis Fraga.

Sobrinos políticos: José Manuel Legorburu, José Franco, Carlos Castro, Nejc Petric, Ovidio Zolle y Dolores Castro.

Bisobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, el lunes, día 1 de septiembre, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde Velatorios Lucenses – Arieiras, hacia la iglesia parroquial de San Antonio de Padua (Lugo), donde a las CINCO se celebrará el Funeral de Entierro. A continuación, tendrá lugar la inhumación en el cementerio municipal de San Froilán.

Favores que agradecerán.

Capilla Ardiente: Velatorios Lucenses – Arieiras. Sala nº 8

Crematorio – Tanatorios Luis Iglesias

AGRADECIMIENTOS-31 agosto 2025-:

Dª María Varela Longarela

Dª Consuelo Penalonga López