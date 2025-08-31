COPE
Podcasts
Lugo
Lugo

13:30 | 31 AGOSTO 2025 | NOTAS NECROLÓGICAS EN COPE LUGO

Consulta diaria de notas necrológicas en COPE Más Lugo

Necrológicas/11 octubre-2024
00:00
Descargar
Chema Núñez

NECROLÓGICAS: 31 AGOSTO DE 2025

Chema Núñez

Lugo - Publicado el

1 min lectura

Descargar

Cada día, puedes escuchar las notas necrológicas en COPE Más Lugo, a través de nuestras frecuencias locales: Lugo capital y zona centro: 88.9 FM y 1224 OM.  Zona de montaña (Becerreá): 96.6 FM.  A Terra Chá (Vilalba): 101.2 FM También están disponibles en nuestra página web: www.cope.es/emisoras/galicia/lugo-provincia/lugo

NECROLÓGICAS-31 agosto 2025-:

EL SEÑOR DON ENRIQUE ROMERO VÁZQUEZ (Viudo de Dª Edelmira Iglesias Rodríguez) 

Falleció el día 31 de agosto de 2025, confortado con los Santos Sacramentos. 

D. E. P. 

Sus hijas: Chone y Margarita Azucena Romero Iglesias. 

Hijo político: Francisco Javier Alonso Sánchez. 

Hermanas: Concepción, María Luisa (+), Pilar, Margarita (+) y Mirela Romero Vázquez. 

Hermanos políticos: Julián Merodio (+), Andrés Valeiro (+), Manuel García (+), Benito González, Julia Iglesias y José Fraga. 

Sobrinos: Conchita Merodio, Manuel Valeiro, Pilar, Marta, Silvia (+), Katiuska García, Miriam Fernández, Yoli y Ángel Vázquez, Suso, José Mª, Lito, Genoveva, Juan Carlos y Luis Fraga. 

Sobrinos políticos: José Manuel Legorburu, José Franco, Carlos Castro, Nejc Petric, Ovidio Zolle y Dolores Castro. 

Bisobrinos, primos y demás familia. Ruegan una oración por su alma y la asistencia a la conducción del cadáver, el lunes, día 1 de septiembre, a las CUATRO Y MEDIA de la tarde, desde Velatorios Lucenses – Arieiras, hacia la iglesia parroquial de San Antonio de Padua (Lugo), donde a las CINCO se celebrará el Funeral de Entierro. A continuación, tendrá lugar la inhumación en el cementerio municipal de San Froilán. 

Favores que agradecerán. 

Capilla Ardiente: Velatorios Lucenses – Arieiras. Sala nº 8 

Crematorio – Tanatorios Luis Iglesias

AGRADECIMIENTOS-31 agosto 2025-:

Dª María Varela Longarela 

Dª Consuelo Penalonga López

Temas relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE LUGO

COPE LUGO

En Directo COPE MÁS LUGO

COPE MÁS LUGO

Lo último

Programas

Últimos audios

Último boletín

11:00H | 31 AGO 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking