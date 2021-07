Daniel Varela, campeón gallego Sub 16 en Val de Rois

Daniel Varela tiene solo catorce años y lleva ya seis enamorado del golf. Este fin de semana pudo disfrutar al máximo en el Campo de Val de Rois, donde se proclamó campeón gallego Sub 16 con el resultado de 230 golpes (78, 72 y 80). Antonio Medrano fue el vencedor en categoría Sub 18 con 209 golpes (71, 67 y 71).

Daniel Varela es ya un apasionado del deporte de los palos y confiesa que su padre tuvo algo que ver en sus inicios en el green. “Empecé hace seis años y fue porque un día mi padre habló de ir al campo de golf. Entonces probé y ya me enganché”, comenta.

Pese a ser el campeón en Sub 16, Daniel es exigente consigo mismo y asegura que la de este fin de semana no fue su mejor competición. “Entre el viento, la lluvia y que las banderas no estaban muy fáciles, no jugué muy bien, pero igualmente gané. Mi objetivo siempre es ganar. Después se hace lo que se puede, pero yo voy siempre con la intención de ganar”.

Este joven golfista vive cerca del campo de Val de Rois y también del Pitch and Putt de Barbanza Golf, con lo que juega en ambos lugares. “Ahora tengo la idea de ir a Asturias a un campeonato de España de dobles y a ver qué tal va”, explica.





Más resultados del Campeonato Gallego Sub 18 y Sub 16

El subcampeón gallego Sub 18 en Val de Rois fue Braulio Pérez Graíño, y Antón Pérez Medín, segundo en categoría Sub 16.

En la competición femenina, el triunfo en ambas categorías fue nuevamente para Alba González Fernández, que se proclamó Campeona Gallega Sub 18 y Sub 16.

En la clasificación hándicap, el campeón en la categoría Sub 18 fue Marcos Pérez Graíño. En categoría Sub 16, la ganadora fue Mencía Baltar Álvarez.