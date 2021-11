Antón Pérez, de 15 años, acaba de ser nombrado deportista de rendimiento de base por la Xunta de Galicia, tal y como recoge el DOGA del pasado 23 de noviembre. En los últimos meses se ha proclamado campeón de España de Pitch and Putt, subcampeón gallego de golf, y campeón gallego de Pitch and Putt. "Fue bastante por sorpresa que me nombrasen deportista de rendimiento. Lo pidió mi padre, pero era difícil que me lo diesen", señaló en declaraciones a Deportes Cope Coruña.