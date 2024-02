El PSOE gallego afronta un funeral de cuatro años tras sus peores resultados históricos

“Mi destino está en el Parlamento de Galicia”. Con estas palabras el candidato socialista a la Xunta Xosé Ramón Gómez Besteiro ha zanjado su comparecencia tras el batacazo electoral que acaba de registrar el PSdG, hundiendo a los socialistas a un suelo electoral inédito en unas elecciones autonómicas en Galicia.





Arropado por las cabezas de lista con caras sombrías, ha calificado de"derrota sin paliativos" los resultados, pero ha esquivado el asumir ninguna responsabilidad política en el mismo, asegurando que el objetivo es consolidar el proyecto que él encabeza y que el cambio no se ha logrado “por ahora”. Algo que no concuerda con los comentarios de algunos militantes que, antes de la comparecencia de Besteiro, en expresar su descontento con unos resultados que no esperaban.

Vídeo Crónica de Íñigo Landa desde la sede del PSdeG









El anunció de Besteiro de recoger su acta de diputado autonómico y erigirse en portavoz parlamentario de su grupo abre un incierto futuro a corto y medio plazo para un partido que ha tocado suelo en Galicia. Aunque quizás el futuro demuestre que aún queda suelo por horadar.