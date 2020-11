La Xunta realizará cribados semanales con PCR y antígenos en todas las residencias de mayores de Galicia

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado la realización de cribados semanales en las residencias de la tercera edad, en lugar de los actuales quincenales, para lo que se utilizarán los 3 millones de test de antígenos adquiridos por la autonomía, que se realizarán de forma combinada con las PCR, permitiendo duplicar la capacidad de rastreo del coronavirus en las residencias de mayores y sociocomunitarias, anticipándose a la aparición de síntomas ante posibles contagios.

También ha remitido a la información que se dará mañana tras la reunión del comité clínico, sobre los cribados semanales en las residencias, aunque ha asegurado que Galicia será la "primera" comunidad española en hacerlos con esta periodicidad.

BURBUJAS FAMILIARES PARA LAS NAVIDADES

Por otra parte, ha insistido en que la propuesta que planteará para las fiestas de Navidad es que los menores de 10 años no cuenten para el límite en las cenas familiares y que, además, éste se establezca por unidades familiares y no por personas. A su juicio, es mejor hablar de limitar por unidades familiares y no por número de personas porque, con el límite que ha propuesto el Gobierno de seis, podrían juntarse hasta tres familias de dos personas cada una, lo que es menos "seguro" a nivel epidemiológico que si se juntan dos familias de seis personas cada una, que sumarían un total de doce.

"Tenemos que ser muy cautelosos y precisos para reducir contagios", ha afirmado Núñez Feijóo, que ha dicho que estos planteamientos aún serán analizados por el comité clínico que asesora a la Xunta en la gestión de la pandemia, pero ha insistido en que los niños de diez años "tienen un factor de contagio inferior a los adultos".

Por eso, cree que no es razonable que una familia que tiene cuatro hijos, no pueda ir a comer o a cenar con nadie en las fiestas navideñas, por alcanzar ya el límite que plantea el Gobierno de seis personas.

POSIBLE LEVANTAMIENTO DE RESTRICCIONES ESTA SEMANA

Núñez Feijóo ha dicho en varias ocasiones que prefiere ser "prudente" y, por lo tanto, ha apostado por ver cómo evoluciona la situación de cara a la Navidad para decidir sobre el toque de queda o la posible apertura de municipios, que tiene cierre perimetral y de la hostelería por la covid-19, para el puente de diciembre.

En este sentido, ha remitido a las reuniones que el comité clínico tendrá la semana que viene, aunque ha reconocido que Ourense, A Coruña y Santiago están en mejor situación que las ciudades de Vigo o Pontevedra.

AYUDAS A AUTÓNOMOS, MICROEMPRESAS Y HOSTELERÍA

Además, el Gobierno gallego activará a partir de este viernes dos nuevas líneas de apoyos del "plan de rescate" a pymes y hostelería, que alcanza un volumen total de 84 millones de euros, según se ha pactado con el sector y supone ayudas de entre 2.700 y 9.200 euros.

Hasta el momento, ya se han presentado 17.009 solicitudes por valor de 21 millones de euros para la primera línea de 30 millones de euros de este plan, destinada a autónomos, mientras que las otras dos, a pequeñas empresas y hostelería, se publicarán este viernes en el Diario Oficial de Galicia (DOG), para que se puedan solicitar a continuación.

La intención del Ejecutivo gallego es pagar todas estas ayudas a lo largo del mes de diciembre, ha asegurado Núñez Feijó, quien ha recordado que estas tres líneas de ayuda "son acumulables y complementarias", es decir, que alguien quien se encuentra en los tres supuestos, como autónomo, pequeño empresario y dueño de un negocio de hostelería, puede solicitar las ayudas previstas en las tres categorías.

El Consello de la Xunta también ha planteado este jueves asumir parte de la tramitación de las multas que los municipios gallegos impongan por incumplir las medidas de seguridad ante la covid-19, excepto las siete ciudades que cuentan con capacidad propia.

Las sanciones se ingresarán en las Haciendas locales, pero será la Xunta, si así lo solicita el ayuntamiento, la que se encargará de la redacción de los acuerdos de incoación y las propuestas de resolución, entre otros trámites, mientras que el ayuntamiento firmará los documentos.