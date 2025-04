La Virgen de la Serenidad estrena palio este sábado en Santiago... si el tiempo lo permite

Los faroles esperan alineados en el pasillo, junto a las imágenes desmontadas del Jesús yacente y las de los hombres que lo acompañan en el paso. En el interior de la capilla aguardan las de Nuestra Señora de la Serenidad y el Cristo crucificado. Estamos en la cuenta atrás hacia las ocho de la tarde del Sábado Santo, cuando, con permiso de la lluvia, “los Hermanos” volverán a sacar su devoción a las calles de Santiago.

Así se conoce popularmente a la Real Cofradía de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad, la que tiene su casa en el Colegio compostelano de la Inmaculada.

Cedida La imagen de la Virgen de la Serenidad será la primera en procesionar bajo palio en Santiago

Esta Semana Santa, coincidiendo además con el centenario de la fundación del centro, han conseguido hacer realidad un sueño: completar el paso de la Virgen con un nuevo ornamento, un palio bordado en oro. “No esperábamos una respuesta tan positiva por parte de la gente, que nos ha demostrado el cariño que tiene a la cofradía y a sus titulares, nos ha sorprendido”. El que habla es Jorge García, hermano mayor de la cofradía. “Y en muy poco tiempo”, asegura.

Lo importante de nuestra cofradía no es pasear a nuestros titulares por la calle, detrás hay una labor que da sentido a lo que estamos haciendo Jorge García

Hermano Mayor de la Real Cofradía del Santísimo Cristo de la Unción y Nuestra Señora de la Serenidad

Los donativos han permitido reunir los alrededor de 10.000 euros que ha supuesto cubrir el paso procesional, algo que han conseguido además, sin mermar la labor social que realiza la hermandad. “Lo importante de nuestra cofradía no es pasear a nuestros titulares por la calle, detrás hay una labor que es la que da sentido a lo que estamos haciendo. A eso no vamos a renunciar nunca, a poder ayudar a personas o a instituciones que solicitan… o no solicitan, simplemente dejan ver sus necesidades, y ahí estamos, a eso no vamos a renunciar nunca”, asegura García.

ARTESANÍA BORDADA DESDE CIUDAD REAL

El palio procede del taller de Francisco Perales, “un maestro espectacular que nos ha tratado muy bien”, asegura Jesús Illodo, vice hermano mayor de la Cofradía. Inicialmente se iba a estrenar la pieza con el bordado únicamente en la parte frontal, pero la hucha se fue llenando y fue posible encargar también la posterior. Habrá que seguir haciendo “peto” para en adelante, completar también los laterales.

Con el palio montado, el paso de la Serenidad alcanza casi los tres metros, así que ha sido necesario hacer un ensayo por las calles por las que discurre la procesión, para comprobar que no hay ninguna sorpresa. “Hace ya un mes, de noche, pedimos permiso e hicimos el recorrido… En algunos sitios pasamos muy justitos, hay una zona al final de la rúa del Villar que es complicada, pero logicamente, había que comprobarlo”, explica Illodo.

Cedida El palio fue encargado a un artesano de Ciudad Real

UNA PROCESIÓN, CUATRO PASOS

La Cofradía de los Hermanos saca el Sábado Santo no uno ni dos: cuatro pasos. Nuestra Señora de la Serenidad fue el primero con el que procesionaron en 1954. Se trata de una talla del imaginero compostelano Cástor Lata, que había sido además alumno de la Inmaculada. Según la tradición, el rostro de la Virgen está inspirado en el de la hija del artista. Poco tiempo después, Lata recibió el encargo de hacer una imagen del Cristo yacente, y también ahí, hay quien ve el gesto del propio escultor en la cara de uno de los hombres que sujetan a Jesús. A continuación se incorporaron a la procesión la Cruz de los Infantes, que portan veintidós niños, y ya más recientemente, el Crucificado que está expuesto en la capilla del colegio.

Cedida El paso del Cristo de la Unción es obra del compostelano Cástor Lata

No hay problemas para encontrar quien acompañe las imágenes en la procesión “por la cantidad de antiguos alumnos que han salido de esta escuela y que siguen con ilusión perteneciendo a la cofradía, pero también porque la cofradía no se cierra a nadie, queda abierta… Tanto que tenemos todos los años entorno a cien personas que no siendo cofrades, nos piden procesionar con nosotros”. Se prestan los hábitos y, nunca mejor dicho, Santas Pascuas.

Cedida A los cuatrocientos cofrades de los Hermanos se suman todos los años alrededor de un centenar de personas que también quieren acompañar la procesión

CON EL PATRIMONIO NO SE JUEGA

Una carpa a las puertas de la capilla permitirá montar unas horas antes de la procesión, los pasos que esperan silenciosos en la capilla y alrededores. Pero no hay carpa suficiente para amparar todo el recorrido, así que si no hay seguridad de que de las ocho en adelante, no lloverá sobre Compostela, el desfile tendrá que suspenderse. “Nos jugamos un patrimonio heredado que no podemos poner en riesgo”, destaca Jorge García. Sin embargo, algo que se mantendrá sí o sí, porque se celebra al amparo del patio cubierto es la recogida. “Un acto muy emotivo donde recordamos a todos los cofrades difuntos y acompañados por la banda de la Brilat para hacer el toque de silencio. La gente siempre dice lo mismo… muy bonita la procesión pero el final es impresionante”. Más que un “plan B”, los Hermanos guardan un as en la manga.