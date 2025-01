Viajeros en Santiago ante el fin de los abonos gratuitos: "Los políticos son unos cantantes"

Jornada de actividad normal hoy en la estación de tren de Santiago pero quien más quien menos, empezaba a poner en marcha la calculadora. Los viajeros recurrentes tienen en vigor el bono hasta abril, así que la votación de ayer en el Congreso que elimina las ayudas al transporte no les afecta hoy aún al bolsillo, pero antes de que acabe el curso tendrán que pensar cómo se van a desplazar. Porque los estudiantes son posiblemente el colectivo al que más afecta esta medida, porque son el colectivo que más se mueve en el trayecto de Media Distancia. Gente como María, que viaja semanalmente entre Santiago y A Coruña. "Ahora sin el bono, los precios de los trenes están muy caros si no es con el bono". No tiene claro todavía cuánto le costará seguir manteniendo esta rutina de viajes, pero seguro que será muchísimo más que los 20€ que venía pagando por el abono y que además, le devolvían si superaba los 16 viajes.

Lucas también es de Santiago y estudia en Coruña, pero en su caso va y viene diariamente. Él sí que ha hecho el cálculo: a partir de abril se gastará a la semana lo que antes le costaba un trimestre de abono. No sabe aún qué hará a partir de abril, pero no descarta incluso buscar vivienda en Coruña.

el bus, con bonificación aún de la xunta, la alternativa

El autobús, donde por el momento se mantienen las bonificaciones autonómicas, es la alternativa para muchos viajeros recurrentes. Fátima se desplaza semanalmente entre Pontevedra y Santiago y cree que acabará optando por el recorrido por carretera aunque no sea santo de su devoción: "no voy a poder hacerme cargo de tanto coste así que supongo que como la mayoría, reduciré las visitas a casa. El bus no me gusta mucho, porque me mareo pero con la tarjeta de Xente Nova, ayuda bastante. Pero mejor que el tren no hay nada", asegura

Sobre las razones que han llevado a la decisión de ayer en el Congreso, hay quien asegura no tener ni idea: "estamos en exámenes... imagina!" Otros dudan de que se haya pensado en el bien común y hay quien afirma rotundamente: "entiendo lo que pasó, sí... que son unos cantantes".

el precio del bus urbano, en el aire

En cuanto al precio del bus urbano en Santiago, hoy jueves todavía se mantienen las bonificaciones completas para los que pagan con tarjeta, pero en las próximas horas podría haber cambios. En estos momentos, el viaje bonificado cuesta 60 céntimos, de los que el Concello asume el 20%, 12 céntimos, y el Estado el 30%, 18 céntimos. De esta forma, el usurario recurrente abona 30 céntimos.

Cope Santiago Podría haber cambios en el precio del bus urbano en los próximos días

Desde el departamento de Mobilidade del ayuntamiento explican a Cope Santiago que se está valorando qué ocurrirá en los próximos días, porque la ayuda municipal está "vinculada a la del Estado". Se cruzan cuestiones técnicas y económicas que toca resolver ahora contrarreloj.