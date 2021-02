La vacunación de mayores de 80 años en Galicia comenzará la semana que viene por los apellidos con la letra H

A partir de la próxima semana la comunidad autónoma de Galicia comenzará con la vacunación a su población de más de 80 años. Un proceso que, con las actuales previsiones de distribución de vacunas por parte del Estado español, se prevé culminar en la primera semana de mayo, aunque esas previsiones se podrían adelantar en caso de que sean más las dosis que lleguen en las próximas semanas, con el incremento de producción anunciado de la farmacéutica Pfizer o con la autorización que se podría dar para la de Janssen, a corto plazo, y la de Novamax, a medio, por parte de la Agencia Europea del Medicamento.

En todo caso, el proceso de dispensación de vacunas a esa población diana arrancará en Galicia con un sistema definido de citas, que se regulará por el azar de un sorteo ante notario que se producía este pasado viernes y en el que salía la letra H como la que marcará el inicio de las llamadas a vacunarse a los mayores de 80 años.

Es decir, los primeros en ser llamados a recibir la vacuna en su centro de salud comarcal o de referencia serán aquellos apellidos que comiencen por "Ha" y, así, de forma consecutiva siguiendo el orden alfabético, hasta conluir en la Z y volver a empezar por la A.

"Es el criterio más objetivo, más limpio", ha asegurado el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras recordar que este fue el método a seguir para vacunar a los profesionales sanitarios y que, a partir de este lunes, día 22 de febrero, se aplicará cuando los ancianos de más de 80 años reciban las dosis de Pzifer-BioNTech.

En principio, la campaña se desarrollará en los centros sanitarios de las siete ciudades gallegas y aquellos centros de salud de cabecera de cada comarca, un total de 400 puntos. Eso sí, Feijóo ha asegurado que, en caso de que una persona no pueda desplazarse hasta este punto, se le administrará la vacuna "en el centro de salud más próximo a su domicilio".

"Y, en caso de que tampoco eso sea posible por razones de movilidad, iríamos al domicilio de cada uno de ellos", ha garantizado a continuación, al tiempo que ha justificado este procedimiento por la dispersión demográfica de Galicia, con unos 30.000 núcleos de población.

"CONCENTRAR" LA VACUNACIÓN MASIVA

De cara a futuras fases de la campaña, el presidente de la Xunta ha avanzado la posibilidad de hacer algún ajuste logístico y concentrar a la población "en polideportivos, auditorios o centros feriales", sobre todo "en las ciudades los fines de semana". No obstante, Feijóo ha condicionado este despliegue a que España, y por consiguiente Galicia, reciba un mayor volumen de vacunas que las actuales. Y es que, según ha vuelto a reivindicar, la capacidad del Sergas es de administrar 100.000 diarias.

"El problema es que no tenemos ni 25.000 vacunas a la semana y no tenemos ni 100.000 vacunas al mes. Por lo tanto, aquello que podemos hacer en un día, tenemos que invertir 30 días", ha lamentado. Así, ha aprovechado para lanzar al Ministerio de Sanidad el mensaje de que "el orden de vacunación no puede irse improvisando cada semana" y la petición de mayor transparencia en los criterios de reparto.

"Nosotros cumplimos nuestro deber, pero el Gobierno tiene que clarificar el proceso para la entrega de vacunas. No podemos tener cada semana información distinta", ha continuado Feijóo, quien ha lamentado la "sensación de incertidumbre" que todo esto produce.

GALICIA, UN 8,2% DE DOSIS

En este sentido, ha aseverado que a Galicia, por porcentaje de población de más de 80 años, le corresponden en torno al 8,2 por ciento de las dosis en la fase actual: "Si no llegan, los primeros que lo vamos a denunciar somos el Gobierno de Galicia".

Feijóo ha dicho que, en este escenario más favorable, la inmunización de los mayores de 80 en Galicia "a lo mejor" se puede adelantar a abril, aunque seguidamente ha llamado a la prudencia: "De momento, vamos a mantener la primera semana de mayo como fecha más segura".