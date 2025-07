La Universidad de Santiago ya no tira las lonas de sus exposiciones: se convierten en mochilas sostenibles y de acción social

Seguro que te has preguntado alguna vez, tras asistir a alguna actividad en la que se emplean grandes lonas a modo informativo o decorativo: ...y cuando esto termine ¿qué pasa con los materiales que ya no se van a volver a usar? En la Universidad de Santiago han querido darle una segunda vida a los centenares de metros cuadrados de lonas que se iban acumulando en sus almacenes para... luego acabar en la basura: así nació la marca R-USC, una línea de mochilas y bolsos, elaborados con materiales textiles reciclados.

Óscar Hermida, el gerente de la Fundación USC, explica en COPE Santiago que efectivamente "hai moita tela que cortar, porque primeiro hai que seleccionar os materiais, logo, dispoñer dun coñecemento case artístico para ver que unha lona de catro metros por dous... que se pode facer con ela, que parte se pode seleccionar para facer despois a mochila ou o tote bag".

Las que tienen ya los patrones hechos son las alumnas del taller de costura de la Asociación Arraianas, un colectivo que nació en Santiago tras la pandemia para apoyar a personas en riesgo de exclusión social. Pilar Fernández, una de las responsables, cuenta que una vez que en el taller tienen decidido el corte, "cando xa se sabe que parte se pode aproveitar, é como ter unha tela nova, asi que quedan exactamente igual de ben"

Las 60 primeras piezas, que como las que vendrán después, son únicas, están ya en la tienda de la Universidad. Tal vez alguna persona de mirada muy atenta reconocerá en los diseños alguna de las lonas de las exposiciónes ‘José Rodríguez. O matemático de Bermés’, ‘Deber de Baltar. Medicina e Compromiso’ e ‘Dona Emilia e Compostela’ así como de la III Feira de Emprendedoras de Compostela 2021.

"Ata agora, o que se foi entregando foi, coas lonas máis duras, mochilas, e as que son un pouco máis brandas, dous modelos distintos: totes e outras mochilas máis brandiñas", explica Pilar.

mochilas con doble contenido: sostenibilidad y acción social

Los artículos se ponen a la venta a precios que van entre los 35 y los 60€ y parte de ese dinero irá para la asociación Arraianas. El gerente de la Fundación USC asegura que además de una apuesta por la sostenibilidad han querido apoyar un proyecto de intervención social de aquí: "estamos moi contentos de poder presentar esta iniciativa e darlle visibilidade á asociación".

La mayoría de las personas que llaman a la puerta de Arraianas proceden de países sudamericanos: Colombia, Perú y Venezuela, principalmente. Los ámbitos prioritarios de intervención son apoyo laboral y jurídico, explica Pilar Fernández. "Hai persoas que faise unha atención e xa non precisan volver e outras que teñen continuado. 182 persoas atendidas levamos neste 2025".

Explica que siempre intentan adaptarse a las necesidades de las personas que llaman a su puerta: "o obradoiro de costura é permanente, porque non é só un espazo de aprendizaxe, tamén é un espazo no que elas se poden sentir partícipes de algo...Tamén os grupos de ESA, de preparación de educación secundaria de adultos , este tipo de grupos son permanentes, o resto de formacións van sempre en función das necesidades que nos van chegando".

Subraya también que no se trata de "facer duplicidades, senón de unificar recursos". Así, si les llega alguien que necesita un apoyo específico que no le pueden dar en Arraianas, "buscamos noutros recursos ou noutras entidades". "Agora levamos varios meses facendo preinscripcións de FP, matrículas..." A quien pueda interesar, en Arraianas no se toman descanso por vacaciones. "Imos descansando por quendas: parar... ningún día do ano".