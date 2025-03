Tres robos en menos de 24 horas en establecimientos comerciales de Santiago

Tres robos en menos de 24 horas y un detenido. Así se resume el lunes en Santiago de Compostela.

El primer atraco ocurrió de madrugada en una Clínica de Podología en el barrio de Galeras y a primera hora de la mañana dos restaurantes, uno en el casco histórico y otro en el barrio de Santa Marta, recibían también la visita de los amigos de lo ajeno. Tras el tercer atraco, tuvo lugar la detención de un individuo al que se incautó una cantidad de dinero similar a la que había sido sustraída en el restaurante, alrededor de 400 euros.

En este establecimiento y en la clínica, el acceso fue similar: el individuo empleó una tapa de alcantarilla para abrir un boquete en el escaparate y meterse dentro. Las cámaras de seguridad de varios de los locales captaron su imagen, lo que habría ayudado a su arresto, según contaba en una entrevista en Cope Santiago Marina Porto, la responsable de la clínica. "Fue la manera de que ellos tengan una información un poco más clara de quién pudo ser y realizar su trabajo".

presunto autor de ocho robos

El individuo pasó a disposición judicial este martes por la mañana y según han confirmado fuentes de la policía nacional a Cope, se le relaciona en total con ocho robos con fuerza: dos cometidos en el plazo de pocas horas este lunes y otros seis, en días pasados sobre todo en los barrios de Vista Alegre y Galeras. El juez ha ordenado su ingreso en prisión.

En el caso de Marina, lo peor fue el destrozo, porque el ladrón apenas se llevó unas decenas de euros entre la caja registradora y el bote de propinas. En los restaurantes, uno en el casco histórico y otro en el barrio de Santa Marta, el importe habría sido mayor, según los primeros datos que han trascendido, rondarían varios centenares de euros.

Marina cree que a los comerciantes "no se les puede pedir más", porque en la mayoría de los negocios tienen ya instaladas alarmas, cámaras de vigilancia y cristales de seguridad. "Todo esto son más costes a mayores, porque está el inconveniente de tener que cancelar agendas, posiblemente el seguro de cara al próximo año nos cobre más..." Por eso hace suya la petición que se viene repitiendo entre comerciantes y vecinos de las zonas más afectadas por los robos en los últimos meses:"que se ponga el problema sobre la mesa y se dé una solución definitiva... vigilancia permanente... no lo sé, pero creo que nos merecemos ya un cambio y tomar medidas serias".

Cedida A comienzos de año se produjeron más robos en comercios y vehículos también en Galeras

Marina recuerda que en el barrio donde tiene su establecimiento, en Galeras, la indignación es total. "Venimos de un problema de venta de drogas que también fue horrible, encontrándote con todo tipo de situaciones...así que la gente está muy indignada y muy cansada". El consumo de drogas parece estar detrás de estos robos "exprés", en los que los ladrones van directos a la caja registradora de los comercios, dejando destrozos importantes a su paso para llevarse exclusivamente lo que encuentran en efectivo.

"A policía chega ata a porta do xulgado"

Pendientes de que se confirme si se trata del mismo individuo responsable de otros asaltos similares ocurridos entre diciembre y enero, que quedó en libertad recientemente, desde el ayuntamiento de Santiago aseguraban que la policía local y la nacional trabajan coordinadas para hacer frente a esta situación. Xan Duro es el concelleiro de seguridad en Santiago e insiste en que "o traballo policial está dando resultados, houbo varias detencións e púxose a disposición xudicial aos presuntos delincuentes".

¿Se puede hacer más? El responsable municipal de seguridad en Compostela responde que "vivimos nun estado de dereito e o concello, a policía... chegan ata a porta do xulgado, a partir de aí, os que toman a decisión son os xuices e nós non temos absolutamente ningunha competencia nese caso, son eles os que ordenan ou non prisión preventiva..."

Asegura Duro que el Pp hace demagogia cuando critica que el bipartito no está contratando a todos los agentes que podría poner en la calle: "este ano creamos tres prazas novas de policía a maiores das que esisten, a lexislación non permite máis". Explica que se podría dejar de cubrir jubilaciones en otros servicios "para engadirllos á policía, pero significaría por exemplo diminuir persoal en disciplina urbanística, ou bombeiros, ou..." porque remarca "a situación dos concellos é a que é, estamos facendo un máximo esforzo".