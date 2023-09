Teresa, una economista que se reinventó como artesana del sombrero en Santiago

La sombrerería de Teresa, Misha Millinery, acaba de cerrar sus puertas pero por una buena causa: se muda, porque el local de las antiguas "Novedades Carmiña", emblemático en la zona histórica de Santiago, se le ha quedado pequeño. No se va muy lejos, continúa en la almendra monumental y es uno de los botones de muestra que encontramos de que quien marca la diferencia se mantiene a flote también en la zona histórica de Santiago.

Ella es una economista que se refugió en los sombreros huyendo del estrés en 2018. Tenía empleo bajo el paraguas de la empresa de su familia pero sintió que ese no era su camino, así que decidió emprender poniendo toda su energía en lo que le gustaba: los sombreros. Cinco años después, el suyo es el único establecimiento en Santiago donde encargar sombreros o tocados exclusivos. Como el casquete que le encargaron para una fiesta temática, similar al de la protagonista de "Vacaciones en Roma": salió de sus manos por algo más de 200 euros. En el local al que estos días está en pleno traslado podrá tener, además de tienda, taller, para poder avanzar en los pedidos sin necesidad de cerrar mostrador. "Siempre digo lo mismo: tenemos que ofrecer cosas que no ofrece nadie, nuestro futuro es especializarnos".Y parece que no va descaminada, porque para este mes de septiembre nos dice que lo tiene "casi a tope con pedidos para bodas y ya piezas para invierno de sombrerería, ya tengo unos cuantos encargos".

ENCAJES DE BOLILLOS DESDE SANTIAGO A ALICANTE



También en la zona histórica, Montse acaba de coger las riendas de una tienda de encaje de bolillos en la que llevaba años trabajando como empleada. En su caso ayuda también que el precio del alquiler del bajo es asequible, porque sabe de locales no muy lejos por los que piden mensualidades de hasta 6.000€, pero el éxito de su negocio está sin duda en que las clases de labores que da y alguno de sus productos son casi únicos en estos momentos en Santiago. "Nos piden lana auténtica española, el turista quiere sólo lana española, es lo que más se vendió todo el verano", asegura. Y todo el año, seis días a la semana, además de atender el mostrador, enseña a hacer punto, macramé o encaje de bolillos. Las bolsas para perfumar elaboradas con esta artesanía son "de lo que tiene más salida", también los manteles. Ahora está preparando un encargo que se irá para Alicante: un pañuelo y una liga para una novia, un detalle exclusivo que ronda los 100€.

Unas 40 personas asisten a las clases con Montse, como María José, nacida en Mazaricos pero compostelana de adopción desde jovencita: lamenta que ahora el comercio de la zona histórica esté tan centrado en los "recuerdos para los turistas". Ella vive junto a uno de las grandes superficies comerciales que hay en la ciudad, pero asegura que lleva "meses sin pisala": echa de menos "aquelas tendas de roupa ás que iamos a comprar, unha panadería, a señora dos calcetíns de fío... Eu quería buscar á miña tía e xa sabía á tenda onde tiña que ir, onde estaba de charla coa dependienta".



Para especialización, la de Alfonso: su taller de enmarcado está a punto de cumplir 30 años y es el único en la zona histórica de Santiago. Asegura que no podría vivir solo de los encargos de residentes ahí, porque poca gente hay: "aquí sólo se arreglan los edificios de organismos oficiales... los demás, todo son dificultades". Un 80% de su clientela es de fuera de Santiago y cada vez se le queja más de lo complicado que es no solo aparcar: también desplazarse hasta aquí. "Tener donde dejar el coche, la moto o la bicicleta, eso es lo básico", pero cuenta también que él es de fuera de Santiago, de Ortoño, en Ames y "ahora nos han quitado el autobús que venía a Santiago por discrepancias entre de los ayuntamientos: y me dicen que no venga en coche... se están contradiciendo todos".

Saliendo del taller de Alfonso encontramos turistas que, igual que antes Montse en el taller de bolillos, también valoran y echan en falta el comercio tradicional: Gertrudis, una sevillana casi ya de Compostela después de las dieciséis veces que ha visitado la ciudad me dice que nunca antes había visto tantos bajos vacíos en el casco histórico. "La última vez fue hace dos años, pero no me fijé en que hubiese tanto cerraíto como ahora", y le da pena, porque asegura que cuando vienen a Santiago, "el autobús va cargao de cositas" porque aunque "todo lo que hay aquí está ya en los supermercaos las tetillas, la tarta de Santiago, todo...pero es más agradable llevártelo de aquí, te vas con otra cosilla"



