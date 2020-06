Suspendidas las Fiestas de Verano de Ribeira, las patronales de Santa Uxía y la feria Artemar

"O Concello de Ribeira decidiu suspender a celebración dos festexos de verán en cuxa organización participa directamente esta administración, tales como as festas de agosto, a feira mariñeira Artemar ou as festas patronais de Santa Uxía". Así reza el comunicado remitido en las últimas horas por el gobierno municipal de Ribeira y en el que, como ya habían decidido otras localidades barbanzanas como Rianxo o Boiro en días pasados, se decide hacer oficial algo que ya parece que va a ser norma estos meses de verano. No habrá festejos organizados por los ayuntamientos.

Decisiones que no sólo afectan a las tradicionales citas de los meses veraniegos, sino que se van a notar ya en la que da inicio a esa época estival, la Noite de San Xoán y en la que tampoco habrá hogueras o "cacharelas" con autorización pública, al menos en el caso de Ribeira.

Y es que su Comisión de Seguimento da Evolución do COVID-19 decidía también prohibir "a instalación de cacharelas en solo público municipal durante as próximas festas de San Xoán da noite do 22 de xuño".

Además, asegura el gobierno municipal en el comunicado que "co fin de evitar a propagación de posibles contaxios, o Concello non autorizará durante o período estival ningún evento no que non estea plenamente garantido o control do aforo".

Una seria advertencia para quienes, desde la iniciativa privada, en el caso de las hogueras, o desde las comisiones de fiestas, en el caso de la organización de festejos, tengan la intención de llevar a cabo actos de distinto signo, como es el caso de los responsables de A Festa da Dorna que, el pasado 23 de mayo, hacían pública su intención de segur, limitados por las medidas de seguridad, con algunos de los actos de su tradicional programa festeiro.

Lee el comunicado de la organización de A Festa da Dorna aquí: