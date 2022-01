Normalidad en el primer fin de semana de alivio de las restricciones covid en Galicia. Se permite ya que las discotecas abran hasta las 5 de la madrugada y los bares hasta la 1.30h.

Se han levantado las restricciones a las reuniones de personas no convivientes de madrugada (que estaban prohibidas desde la pasada navidad) y en los bares se puede utilizar ya la barra del bar.

Lo único que se mantiene (está autorizado por la justicia hasta el 12 de febrero) es la obligatoriedad de pedir certificado covid para acceder a la hostelería, a gimnasios, piscinas cubiertas, hospitales como acompañante o a visitar a un mayor en una residencia.

La justicia ha autorizado esa obligatoriedad del certificado covid hasta el día 12 de febrero.

LA SEXTA OLA SE DESINFLA, PERO SUBEN LOS INGRESOS EN PLANTA

Galicia cierra el mes de febrero con un descenso importante en el número de contagios de coronavirus. Los casos activos están algo por encima de los 62.000, que son 8.000 menos que hace una semana.

Los nuevos contagios diarios están en unos 4.000, frente a los más de 8.000 que se registraban en lo peor de la sexta ola. Importante destacar, con todo, que Galicia registra como contagios no solo los que se confirman con una PCR sino todos los que detectan los propios ciudadanos en sus casas a través de test de antígenos adquiridos en una farmacia.

¿Y en los hospitales? Porque esta nueva etapa del covid se ha caracterizado por una mayor levedad de los síntomas que sufren las personas que se contagian.

En las unidades de cuidados intensivos se ve esa benignidad de la variante ómicron. Enero se cierra con 44 enfermos ingresados en las UCI, que son 6 menos de los que había hace un mes. (El 31 de diciembre había 50 personas en las UCI).

Cosa bien distinta está ocurriendo con los ingresados en planta: de 270 a finales de diciembre hemos pasado a los 642 que notifica el Servicio Galego de Saude (SERGAS) en su último parte.

Con todo, hay que tener en cuanta que no todos los ingresados en planta lo son por covid, sino con covid. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, cifraba en un 40% el número de ingresados que tienen covid pero que no es el coronavirus lo que les ha mandado al hospital sino otro tipo de dolencia. (Son por lo tanto pacientes ingresados con covid, no por covid).





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? Casos activos de #coronavirus en Galicia: 62.867



?? UCI: 44

?? Hospitalización: 642

?? Domicilio: 62.181



?? Persoas curadas: 354.097

?? Persoas falecidas: 2.932



?? Doses de vacina administradas: 6.409.309



?? PCR realizadas: 3.557.220



?? https://t.co/Aw0BSUSJGBpic.twitter.com/v2WwhbVDcF — Xunta de Galicia (@Xunta) January 31, 2022

LA MENOR OCUPACIÓN COVID DE ESPAÑA

Durante toda la sexta ola Galicia ha registrado los mejores datos de España en parámetros muy relevantes como lo son la tasa de positividad y ocupación hospitalaria.

En las unidades de cuidados intensivos, por ejemplo, la comunidad tiene un 1.37% de pacientes con coronavirus, frente al más de 4% de la media del país.

La tasa de positividad está en el 22%, que está muy por encima del 5% con el que la Organización Mundial de la Saud (OMS) considera controlada la pandemia, pero muy por debajo del 37% de media nacional.

Solo la comunidad autónoma de La Rioja tiene una positividad tan baja como la de Galicia. En regiones como Aragón la positividad de las pruebas supera el 50%.

En cuanto a incidencia acumulada, es de 2.861 contagios por 100.000 habitantes a 14 días y 1.370 a 7 días.