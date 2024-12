O Son do Camiño avanza parte del cartel de 2025: Kings of Leon, Duki o Bryan Adams estarán en Santiago

O Son Do Camiño ya ha revelado el primer avance del cartel de 2025. El evento, que se celebrará los días 12, 13 y 14 de junio en O Monte do Gozo, desvela un primer adelanto de 38 nombres, con 23 bandas en los escenarios principales y 16 DJs en el Escenario SON Electro, que nuevamente estará dedicado exclusivamente a la música electrónica.

O Son agotó en noviembre los 25.000 Abonos Fieis, aquellos que se han lanzado a comprar sus entradas para los tres días sin conocer los nombres de los artistas.

Ahora se abre una nueva venta: los abonos para esta nueva edición estarán disponibles a partir del jueves 19 de diciembre, a las 11AM, solo en la página oficial del festival (osondocamino.es) desde 135€ (gastos de gestión e IVA incluidos).

PRIMER AVANCE DEL CARTEL DE 2025

En este primer avance, destacan como cabezas de cartel grandes nombres internacionales y nacionales como Kings of Leon, legendaria banda estadounidense de rock alternativo, que visitará por primera vez tierras gallegas presentando himnos como "Use Somebody" y "Sex on Fire", reafirmando su estatus como referentes del género.

También podremos ver a Duki, el argentino líder del trap latino que regresa presentando su último álbum, AMERI.

También estará Bryan Adams, icono del rock clásico y autor de himnos como "Summer of '69" y "Heaven", que hará vibrar al público con su arrolladora energía en directo, junto a Estopa, el dúo catalán de rumba y rock que celebra más de dos décadas de éxitos con temas como "La Raja de Tu Falda" y "Como Camarón".

La música urbana también estará representada con Bad Gyal, referente nacional, que hará bailar al público con hits como "Fiebre" y "Chulo". Desde Escocia llegará Franz Ferdinand, pioneros del indie rock, que interpretarán sus grandes éxitos como "Take Me Out" y "Do You Want To", mientras que Amaral, una de las bandas más queridas del panorama español, emocionará con himnos como "Días de Verano" y "Sin Ti No Soy Nada".

Junto a estos nombres, el festival contará con otros artistas destacados como Steve Aoki, el reconocido DJ y productor estadounidense y Kase.O, leyenda del rap español, que hará un concierto exclusivo e irrepetible con muchas sorpresas cargadas de nostalgia, según la organización.

El escenario también recibirá a Mikel Izal, exvocalista de Izal, quien presenta su nueva etapa en solitario con un sonido lleno de emotividad y profundidad, y a Dani Fernández, uno de los grandes exponentes del pop-rock español que hará sonar éxitos como "Clima Tropical". La propuesta se amplía con Lia Kali, voz emergente del soul y reggae; Carolina Durante, que traerá su estilo post-punk con temas como "Cayetano" o ‘’Normal’’; el pionero del electrolatino, Juan Magán, y La La Love You, que pondrá a bailar a todos con su pop-rock alegre y contagioso. Además, Nil Moliner, con su estilo fresco y optimista, ofrecerá hits como "Libertad", mientras que el dúo Siloé fusionará folk y pop electrónico.

El talento nacional también estará presente con Marlena, el dúo que está revolucionando el pop español con temas como "Me Sabe Mal", y The Rapants. Además, Dollar Selmouni sorprenderá con su mezcla de flamenco y trap, mientras que Merino cautivará con su sonido delicado y emotivo. La propuesta local se completa con el dúo de DJs Galician Army y Taïn, una joven promesa que está ganando reconocimiento en la escena del pop.

Este evento, que cada año atrae a miles de asistentes al Monte Do Gozo en Santiago de Compostela, se ha consolidado como uno de los festivales más importantes del panorama nacional. Con el respaldo de la Xunta de Galicia, O Son Do Camiño es un motor turístico y cultural que, desde su creación en 2018, ha vendido decenas de miles de entradas en cuestión de horas, posicionándose como el festival con el sold out más rápido a nivel nacional.

LOS NÚMEROS DE "O SON"

En su pasada edición, un 41% del público procedía de fuera de Galicia, con visitantes de países como Reino Unido, Portugal, Suiza e Italia.

En 2024 pasaron por el compostelano Monte do Gozo 130.000 asistentes. Esto lo coloca en el top 10 de festivales de todo el país.

O Son Do Camiño, promovido por las empresas gallegas Esmerarte Industrias Creativas y Bring The Noise, cuenta con el apoyo activo de Xunta de Galicia desde su primera edición. Es un festival hecho desde Galicia y para Galicia, según destacan sus organizadores.