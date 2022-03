Sentencia del Peleteiro: ¿qué consecuencias tiene para Santiago?

El Tribunal Supremo ha anulado el contrato por el que se vendió la parcela del Peleteiro, en el ensanche de Santiago ¿Esto qué supone? Pues que la familia Peleteiro tendrá que devolver a Abanca 37,2 millones de euros, mientras que esa entidad financiera les debe 12,5 millones de euros, que son los que la entidad recibió del banco malo, de la SAREB, cuando se deshizo de ese terreno.

Haciendo una simple cuenta de resta, la familia Peleteiro debe a la entidad financiera ABANCA 24,7 millones de euros.

Edificios abandonados en pleno centro: la parcela del Peleteiro sigue sin uso en Santiago Vecinos y comerciantes del Ensanche piden que las obras se hagan cuanto antes, tras más de una década con el edificio parado en pleno centro de la ciudad

El Supremo da la razón a Abanca, lo que implicaría que los compradores devuelven la finca y los vendedores el dinero, pero esa finca ya no pertenece a ABANCA, sino que es propiedad de la SAREB, del llamado banco malo, además de otros fondos. Los Peleteiro podrán, ahora ya, solo recurrir ante el Tribunal Constitucional.

Fue en diciembre de 2006 cuando los hermanos Peleteiro y Caixa Galicia firmaron la compra de la parcela donde aún se conserva el edificio del antiguo colegio. El precio pactado entonces fueron 54 millones de euros. Cuando se firmó esta operación había varios procedimientos judiciales contra el diseño urbanístico de esta zona. Además, también abrió litigio una integrante de la familia Peleteiro. Ahí comenzó un gran embrollo judicial y a esto se añade la crisis financiera que se llevó por delante Caixa Galicia, que tuvo que desprenderse de la finca, quedándosela la sociedad SAREB.

¿QUÉ SUPONDRÁ LA SENTENCIA PARA LA PARCELA?

El Alcalde compostelano Sánchez Bugallo confía en que esto no implique cambios en la hoja de ruta de la parcela, a no ser que cambie la propiedad. Aunque la asesoría jurídica del ayuntamiento está estudiando la sentencia desde primera hora de este lunes: "Esa propiedad ya no es de ABANCA, sino de terceros, por lo tanto la propiedad no se vería afectada. Abanca tendrá que descontar a los antiguos propietarios lo que ella percibió y los antiguos propietarios le tendrían que devolver la diferencia. El tema nos genera preocupación por lo que podría afectar a esta pieza (a la parcela en plena zona céntrica de la capital gallega), pero también tengo que decir que el colegio Peleteiro es una institución muy relevante".

¿Está en entredicho el futuro del Colegio Peleteiro? Según ha trasladado la dirección del centro de Montouto, el centro educativo continuará con su proyecto. El Peleteiro es una referencia educativa no solo en Compostela, sino en Galicia, según ha explicado esta misma mañana Bugallo: 200 empleados y 1.500 estudiantes forman parte de esa comunidad educativa.