La Semana Santa de Santiago ya tiene cartel para este 2021

La Semana Santa compostelana, de este Año Santo de 2021, ya tiene cartel.Un cartel cargado de símbolos compostelanos: el color de fondo de la bandera de la ciudad, así como del Xacobeo. Cuenta como imagen central con la Cruz de Santiago, formada en su interior por las imágenes titulares que procesionan por las calles compostelanas. Además, la Junta de Cofradías no ha querido pasar por alto la importancia del Camino de Santiago, representado por los diferentes “capuchones” de colores de las Cofradías.

La Semana Santa de Santiago cuenta con 13 Cofradías, 17 procesiones y más de 5.000 cofrades y cofradesas. Se trata de unas celebraciones declaradas de interés turístico autonómico, de Galicia.

Hasta el momento, y desde el origen de la propia Junta de Cofradías, la realización del cartel se llevaba a cabo por rotación, siguiendo el orden de antigüedad de las Cofradías de la ciudad. El pasado año fue el turno de la Ilustre Cofradía de la Soledad. Con todo, desde la actual directiva, con el beneplácito de todas las hermandades, se acordó que, en Año Santo, el cartel se realizaría de forma conjunta, buscando así mayor proyección y la representación de todas las Cofradías. El actual presidente en funciones de la Junta, José Ramón Muñiz Ramos, apuntaba que “desde el pasado año 2019 son muchas las personas que nos solicitan carteles para diferentes puntos geográficos. No solo del territorio nacional, sino que incluso de Latinoamérica”. Un hecho que prueba el interés que despierta la Semana Santa en la ciudad del Apóstol.

El lugar escogido para la presentación tampoco es casual: la misma Puerta Santa, a la que acudió el arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio, así como la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro y el concejal de Turismo de Santiago, Gumersindo Guinarte, entre otros.

El Arzobispo de Santiago, junto al Presidente de la Junta de Cofradías y la responsable de Turismo de Galicia en la presentación del cartel

La Junta de Cofradías recuerda que es vital para su funcionamiento la colaboración de entidades locales como la asociación de comerciantes “Compostela Monumental” y “Campus Stellae”.

¿CÓMO SERÁ LA CELEBRACIÓN DE LA SEMANA SANTA DE 2021?

En 2020 las procesiones de la Semana Santa no pudieron salir debido a la pandemia del coronavirus y, además, la Junta de Cofradías compostelana tuvo que cancelar diferentes actos previos. El presidente José Ramón Muñiz indicó que “el pasado año celebramos la Semana Santa igualmente. Presentamos el cartel y el programa en FITUR, aunque bien es cierto que se canceló la exposición que teníamos prevista y el propio pregón a pocos días del comienzo de los desfiles procesionales” añadió, además, que “la Semana Santa se celebrará siempre”. “Se conmemora la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesús, es por ello por lo que, aunque no salgamos a realizar nuestras Estaciones de Penitencia, la vivimos igualmente”. “Este es el motivo por el que estamos obligados a presentar nuestro cartel y organizar el Pregón. Dos actos que se vienen celebrando desde nuestra existencia al margen de otros con los que se complementa nuestro calendario”.

En lo que a la celebración de la Semana Santa 2021 se refiere, el presidente de la Junta, José Ramón Muñiz indicó que “por el momento estamos trabajando como cualquier otro año. Ahora tocaba presentar el cartel en este importante Año Santo. También estamos cerrando las gestiones con el pregonero, que daremos a conocer en las próximas fechas. Lógicamente tenemos que ser cautos y responsables, ya que la situación sanitaria actual no es un tema menor. Pero, desde la Junta de Cofradías creemos que el cartel debe presentarse. En el caso del pregón, buscaremos un espacio amplio y cumpliremos las medidas dictadas en ese momento, además de retransmitir todo en directo desde nuestras redes sociales para aquel público que no pueda o no desee asistir por precaución”.

¿Habrá procesiones? Muñiz se mostró cauto. “Es una decisión que corresponde a la Archidiócesis. Es evidente que el panorama no es favorable, pero abriremos un diálogo el presente mes de enero con las autoridades eclesiásticas para consensuar la decisión que se debe tomar. Intentaremos buscar alternativas en el caso de que los desfiles no puedan recorrer las calles”.