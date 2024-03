Semana Santa en Galicia de buena ocupación para un sector turístico que necesita mano de obra

La Semana Santa en Galicia se presenta con muy buenas perspectivas para el turismo. La ocupación media ronda el 70-80% aunque con la vista puesta en las reservas de última hora y el tiempo.

Los puntos fuertes estos días están en la Ribeira Sacra, Costa da Morte, Rías Baixas y también Ferrol o Viveiro, por sus semanas santas declaradas de interés turístico internacional.

Para ir a las Islas Cíes o a la playa de las Catedrales, en Ribadeo, hay que solicitar autorización previa. Para visitar el Pazo de Meirás, en Sada o la Cova do Rei Cintolo, en Mondoñedo, ya no quedan plazas los días festivos.

En Santiago, la Plaza del Obradoiro vuelve a recibir visitantes no solo nacionales. La imagen de paraguas abiertos y algún chubasquero se repite, pero el agua no desilusiona a quien nos visita: "Me ha gustado mucho el banco de los enamorados, en la Alameda", nos explicaba un pequeño o "la tarta de Santiago, que no la había probado", nos cuenta otro joven. "Si vienes a Santiago este es el tiempo que esperas... me sorprendió ayer… la ciudad es fascinante, es como un cuento", nos explica una mujer. "A nosotros la lluvia no nos para, ahora vamos a una visita guiada por la Catedral", nos confiesa una madre que también se prepara para disfrutar de la comunidad gallega estos días.

Vídeo





En el sector turístico se preparan para unos días de mucho ambiente. Los turistas que nos visitan son sobre todo, turismo doméstico, los propios gallegos recorremos nuestra comunidad, pero vienen también del norte de Portugal, Madrid o Levante vienen estos días.

"Es una Semana Santa muy adelantada en el calendario y final de mes" Explican desde el Clúster de Turismo de Galicia, pero la ocupación es satisfactoria. Con todo, sigue la preocupación por la falta de mano de obra otro año más. Jesús Picallo es vicepresidente del clúster de Turismo de Galicia: "Desde cocineros, camareros, gobernantas de hotel… la falta está en todo".

La falta de empleados se puede paliar subiendo precios y mejorando condiciones, nos dicen, y también vía horarios, abriendo menos horas y cerrando antes por las noches, por ejemplo. En el clúster trabajan por traer trabajadores de fuera de España, mano de obra cualificada y cerrar contratos en origen.

?? O #sectorturístico galego prevé unha ocupación de entre o 70% e o 80% para esta #SemanaSanta.



?? Nalgunhas zonas, esta porcentaxe elévase ao 90% e ao 100%.



?? O #turismorural e o #CamiñodeSantiago concentran a maior demanda.



?? https://t.co/CPQSFq5niepic.twitter.com/36OggKGUfJ — Clúster de Turismo (@ClusterGalicia) March 22, 2024